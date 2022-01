Toptalent der Eintracht : Das steckt hinter der Flucht von Fabio Blanco Gomez

Die Nachricht konnte dürrer nicht formuliert werden. „Eintracht Frankfurt und der FC Barcelona haben sich auf einen Transfer von Fabio Blanco Gomez geeinigt. Der Außenstürmer schließt sich den Katalanen mit sofortiger Wirkung an. Der 17-Jährige war im vergangenen Sommer vom Valencia CF an den Main gewechselt, wo er einen Vertrag bis 2023 unterzeichnet hatte. In der laufenden Saison kam der Spanier auf acht Einsätze für die U 19 in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest, in denen ihm zwei Treffer und eine Vorlage gelangen.“ Gezeichnet Eintracht Frankfurt Fußball AG.

Peter Heß Sportredakteur.

Hinter diesen vier unscheinbaren Sätzen, die wenige Stunden vor der 2:3-Niederlage in der Bundesliga gegen Dortmund veröffentlicht wurden, verbirgt sich allerdings mehr Zündstoff, als es zunächst erscheint. Zuallererst: Fabio Blanco Gomez ist nicht irgendein 17-jähriges Talent aus Spanien, sondern gilt als einer der besten und hoffnungsvollsten Offensivspieler seines Jahrgangs in Europa.