Eintracht in der Einzelkritik : Ein Power-Profi und ein Fake-Rode

Mit dem Remis in Köln verpufft der letzte Rest Hoffnung auf Europa bei der Frankfurter Eintracht. Doch auf dem Rasen sind viele gute Aktionen zu sehen – allerdings überzeugen nicht alle Profis. Die Einzelkritik.

Frederik Rönnow: Die Kölner gaben ihm wenig Gelegenheit, potentielle Kaufinteressenten von sich zu überzeugen. Am Elfmeter von Kainz war er fast dran, den Fallrückzieher Uths wehrte er sicher ab. Als er gegen Cordoba in einer 1:1-Situation glänzte, stand der Kolumbianer im Abseits. Sollte keine Probleme haben, einen neuen Arbeitgeber zu finden, bei dem er die Nummer 1 und nicht Ersatztorwart ist.

Stefan Ilsanker: Solide, keine großen Fehler, keine großen Aktionen. Bekam auch keine großen Aufgaben zu lösen.

Martin Hinteregger: In der zentralen Hasebe-Position der Dreierkette. Interpretiert die Rolle ganz anders, aber auch zum Nutzen der Eintracht. Was ihm der Japaner an Cleverness und Raffinesse voraus hat, gleicht der Österreicher mit Power, Willen und Athletik aus. Ein gutes Spiel, Pech, dass sein neuntes Saisontor zurückgepfiffen wurde, weil Dost vorher den Ball mit dem Arm berührt hatte.