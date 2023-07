Die ganz leichte, kaum bemerkbare Befangenheit löste sich nach wenigen Minuten. Dann punktete der neue Eintracht-Trainer Dino Toppmöller bei seinem ersten großen öffentlichen Medienauftritt mit prägnanten, präzisen, plattitüdenfreien und manchmal sogar launigen Antworten. Mangelnde Erfahrung haben manche Fußballexperten dem 42 Jahre alten Trainer vorgeworfen, der in Frankfurt sein erstes Bundesliga-Engagement in verantwortlicher Position übernimmt. Weshalb die Verpflichtung für die Eintracht ein Risiko darstelle. Das Licht der Öffentlichkeit bereitet Toppmöller schon mal keine Schwierigkeiten, wie er bei seiner offiziellen Vorstellung offenbarte.

Sprüche wie sein Vater Klaus wird Sohn Dino nie machen. Mit dem Bonmot „Bye-bye, Bayern“ und dem Satz: „Wenn ich so spielen würde wie der Wadenbeißer Berti Vogts, dann würde ich meine Fußballschuhe verbrennen“, machte sich Toppmöller senior 1993 unsterblich, als er die Eintracht wenige Wochen nach seiner Amtsübernahme an die Bundesligaspitze geführt hatte.

Toppmöller kennt Krösche

Für solche Aussagen ist der Sohn viel zu seriös und emotional ausgeglichen. Aber er scheut sich nicht, Dinge klar zu benennen – ohne den Respekt vor anderen zu verlieren. Dass er von Eintracht-Sportdirektor Timmo Hardung vorab als „Weltklassetrainer“ tituliert worden ist, hat ihm nicht so sehr gepasst: „Ich habe ihm direkt geschrieben: ‚Vielen Dank für die hohe Messlatte.‘“ Aber Toppmöller unterlegte den Satz mit viel Freundlichkeit und fügte dann hinzu: „Ich werde natürlich alles geben, damit ich dem hohen Anspruch wenigstens im Ansatz gerecht werden kann.“

Toppmöller kennt seine Vorgesetzten, Sportvorstand Markus Krösche und Sportdirektor Hardung, schon über drei Jahre. Seit ihrem gemeinsamen Start bei RB Leipzig. Krösche als Sportdirektor, Hardung als Teammanager, Toppmöller als Assistent von Trainer Julian Nagelsmann. Alle sind sie aufgestiegen. Als ihn Krösche das zweite Mal rief, diesmal zur Eintracht, gab es für Toppmöller nicht viel zu überlegen: „Bei der Strahlkraft dieses Vereins, meinem Bezug zu Frankfurt und meinem Verhältnis zu meinen beiden Vorgesetzten, ich schätze sie sportlich wie menschlich ungemein.“

Toppmöller spielte in der zweiten Liga für die Eintracht. Als er 2007 für Kickers Offenbach aktiv war, kam in Frankfurt sein Erstgeborener zur Welt. Die Eintracht verfolgt Dino, seitdem ihn sein Vater Klaus bei einigen seiner Spiele als Trainer mit ins Frankfurter Stadion genommen hat. Nicht nur beruflich, als er sie als Konkurrent in Bundesligaspielen zu begutachten hatte, sondern auch als Fan, wenn die Eintracht in Europa unterwegs war. „Da habe ich richtig mitgefiebert.“

Mitfiebern, große Emotionen zeigen, das traut man Toppmöller nicht so richtig zu, wenn man ihn reden hört, klar und unaufgeregt. Aber er kann auch anders: „Nicht, wenn in ruhiger Atmosphäre diskutiert wird. Aber am Spieltag, dann kann ich aus mich herausgehen. Gerade bei einem emotionalen Klub wie die Eintracht gehört das auch dazu.“