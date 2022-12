Frankfurts Hauptdarsteller : Die Köpfe des Eintracht-Jahres

Aktualisiert am

18. Mai 2022: Eintracht Frankfurt gewinnt in Sevilla die Europa League im Finale gegen die Glasgow Rangers. Bild: picture alliance / HMB Media

Randal Kolo Muani: Der Shooting-Star

Nicht auszudenken, wenn Randal Kolo Muani Frankreich spät in der Verlängerung gegen Argentinien mit seinem Schuss zum Weltmeister gemacht hätte. Das wäre die Krönung seines bislang kometenhaften Aufstiegs in dieser Fußballsaison gewesen. Selbst ohne den finalen Volltreffer ist der 24 Jahre alte Stürmer, der im Halbfinale gegen Marokko zum 2:0 getroffen hatte, aktuell mit 37 Millionen Euro (transfermarkt.de) der wertvollste Eintracht-Spieler. Kolo Muani, für den sich nun Bayern München und der AC Mailand interessieren sollen, könnte in Zukunft zum Verkaufsschlager für die Frankfurter werden.

Der im Sommer ablösefrei vom FC Nantes gekommene durchsetzungsstarke Angreifer und flinke Neu-Nationalspieler eroberte die Bundesliga im Sturm. In seinen bisher 23 Pflichtspielen überzeugte er mit acht Treffern und elf Torvorlagen. Mit seiner Angriffswucht und Zielgerichtetheit ist der vielseitige Kolo Muani das Zugpferd in der Offensive. „Das könnte ein 80-Millionen-Mann werden“, sagt Vorstandssprecher Axel Hellmann über das Frankfurter Fußballjuwel.