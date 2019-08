Eintracht Frankfurt : Der Europapokal-Wahnsinn geht weiter

Sie haben ihn mitgenommen, doch ob er mithelfen kann, die nächste Runde in der Europa-League-Qualifikation zu erreichen, steht noch nicht fest. Ante Rebic gehört zum Kreis der 20 Fußballprofis, die am Mittwoch das Trainingslager der Eintracht in Windischgarsten verließen, da an diesem Donnerstag in Frankfurt das Rückspiel gegen den FC Flora Tallinn auf dem Programm steht (20.30 Uhr/ live im F.A.Z.-Liveticker zur Europa League und RTL Nitro). Ob Rebic dabei Einsatzzeit erhält, ließ Coach Adi Hütter vorab nicht durchblicken. Der kroatische Offensivspieler konnte die vergangenen Tage in Windischgarsten nur ein eingeschränktes Fitness-Pensum absolvieren, weil ihm Rückenbeschwerden zu schaffen machten.

Im Hinspiel gegen den estnischen Meister hatten sich die Hessen – mit Rebics Unterstützung – vor einer Woche auswärts 2:1 durchgesetzt. Die Tore zu diesem Erfolg, der die Wahrscheinlichkeit aufs Weiterkommen erhöhte, schossen Lucas Torró und Dejan Joveljic. Beide gehörten auch in den vergangenen Tagen während des Aufenthalts in den Alpen zu den Akteuren im 30 Mann zählenden Aufgebot der Hessen, die einen besonders regen Eindruck hinterließen und sich für eine Berufung in die Startformation empfahlen.

Das Gefühl eines lockeren Betriebsausfluges wollte Adi Hütter bei seinen Schützlingen gar nicht erst aufkommen lassen. „Auf uns wartet ein wichtiges Europacupspiel, in dem wir die nächste Runde klar machen wollen und hoffentlich auch werden“, sagte der Trainer von Eintracht Frankfurt. Im Tor wird Felix Wiedwald stehen. Der Ersatz-Keeper vertritt den an der Schulter verletzten Frederik Rönnow, für den bis auf weiteres nur Laufeinheiten möglich sind.

Obwohl der Gegner aus Estland nicht gerade zu den feinsten Adressen im europäischen Fußball gehört, wird die Frankfurter Arena wie beim überraschenden Triumphzug im Vorjahr wieder mit 48.000 Zuschauern voll gefüllt sein. „Das ist irre, zeigt aber auch, dass die Leute uns sehen wollen und was wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben“, sagte Defensivmann Timothy Chandler. „Alle werden heiß sein.“

Nach dem Spiel zurück nach Windischgarsten

Wie die Spieler brennt auch der 49 Jahre alte Österreicher auf eine abermalige Europa-Party, die im Vorjahr erst im Halbfinale endete. „Wenn das Flutlicht angeht, möchte ich, dass die Mannschaft 90 Minuten rauf und runter fräst“, forderte Hütter am Mittwochabend. Bei einem Weiterkommen würde mit dem Sieger des Duells FC Vaduz gegen FC Fehérvar - das Hinspiel gewannen die Ungarn mit 1:0 - abermals eine machbare Aufgabe warten.

Mehr zum Thema 1/

Am Mittwochvormittag hatte Hütter seine Schützlinge vor dem Abflug nach Frankfurt noch in der Bergidylle des Trainingslagers im österreichischen Windischgarsten zu einem lockeren Abschlusstraining versammelt, ehe es am Nachmittag mit dem Flieger in die Heimat ging. Direkt nach dem Spiel fliegt der hessische Fußball-Bundesligaklub für weitere drei Tage wieder zurück nach Österreich. „Das habe ich in dieser Form auch noch nie erlebt. Das ist etwas Neues und Besonderes“, sagte Hütter.