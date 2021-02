Eintracht-Profi im Glück : Kostic ist ganz der Alte

Mehrere Rückschläge ließen Filip Kostic an seiner Spielerqualität zweifeln. Doch der Eintracht-Profi erkämpft sich seine Leichtigkeit und damit auch den Erfolg zurück. Das liegt auch an der Rückkehr von Luka Jovic.

Das Zitat ist genau einen Monat alt. „Wenn man mit dem Kopf durch die Wand will, ist das sicher nicht der richtige Weg.“ So lautete vor dem Auswärtsspiel bei Mainz 05 Adi Hütters Rat an Filip Kostic, um wieder an seine Bestform heranzukommen. Und der Trainer der Frankfurter Eintracht benannte auch den rechten Pfad ans Ziel: „Er muss einfach ruhig bleiben, das Vertrauen in die eigenen Stärken, in die eigene Qualität behalten.“

Bundesliga Liveticker

Nach dem 3:1-Auswärtssieg in Hoffenheim am Sonntag, zu dem der 28 Jahre alte Serbe den gewichtigen Beitrag eines Treffers und zweier Torvorlagen leistete, überschlugen sich die Beobachter in ihren Bewertungen. Sie kramten die Superlative hervor, die sie schon in der Saison 2018/19 für den Linksaußen verwendet hatten, als er in der Europa League und in der Bundesliga die Gegenspieler reihenweise vernaschte und die Büffelherde Haller, Jovic und Rebic mit seinen Flanken von der Seitenlinie und seinen Hereingaben von der Torauslinie fütterte.