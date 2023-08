Den Darmstädter Fehltritt am Montagabend im DFB-Pokal (0:3 beim Viertligaklub FC Homburg) hat Dino Toppmöller im Fernsehen verfolgt. Nicht an seinem Arbeitsplatz bei Eintracht Frankfurt im Proficamp, sondern bei sich zu Hause. In den eigenen vier Wänden habe er seine „Ruhe und den besseren Blick, das ist mir lieber“, sagt der Trainer über seinen Rückzugsort.

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Angst wird ihm der Auftritt der für ihre Verhältnisse ziemlich leidenschaftslosen „Lilien“ nicht gemacht haben. Aber Toppmöller weiß auch, dass die Mannschaft seines Trainerkollegen Torsten Lieberknecht an diesem Sonntag (17.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN) im ausverkauften Waldstadion gewillt sein wird, wesentlich mehr Widerstand zu leisten. Das Hessenderby am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist für beide Seiten Ansporn genug. Diesmal will der Aufsteiger aus Darmstadt den favorisierten Frankfurtern ein Bein stellen.

Die Eintracht, die nach Anlaufschwierigkeiten 7:0 beim Regionalligaklub Lok Leipzig gewann, geht mit dem besseren Gefühl in das brisante Nachbarschaftsduell. Das Team des Conference-League-Teilnehmers scheint gut zusammenzuwachsen, wie Torhüter Kevin Trapp hervorhebt: „Man spürt in der Kabine, dass wir ein gutes Mannschaftsgefüge haben.“ Die Neuen seien alle „super Charaktere“.

„Die Konkurrenz ist groß“

Zu den Zugängen zählt der aus Wolfsburg gekommene Omar Marmoush, der als Einwechselspieler in Leipzig einen Treffer erzielte. Dass er in den Reihen der Eintracht viel Behauptungswillen zeigen muss, um in Zukunft wie gewünscht gesetzt zu sein, ist ihm bewusst. Denn: „Die Konkurrenz ist sehr groß. Was zählt ist, wenn ich auf dem Platz stehe, dass ich 100 Prozent gebe. Und das mache ich“, sagt Marmoush.

Vorne hat auch bei Toppmöller der französische Nationalspieler Randal Kolo Muani seinen festen Platz. Den größten Wettbewerb im Kader gibt es aktuell auf der Position hinter der Spitze. Mit Jesper Lindström, Jens Petter Hauge, Jessic Ngankam, Paxten Aaronson und eben Marmoush bieten sich dem Trainer reichlich Möglichkeiten, den Posten zu besetzen. In Leipzig begann Lindström als hängende Spitze, bevor er in der zweiten Halbzeit auf die linke Angriffsseite wechselte und seine Sache ein bisschen besser machte. Seine Topform hat er aber längst nicht erreicht.

Und ob er sie in Frankfurt noch einmal zeigen wird, ist ungewiss, weil der 23 Jahre alte Däne den Arbeitgeber noch wechseln könnte. Klopft bei der Eintracht ein Klub mit der Wirtschaftskraft für eine standesgemäße Ablösesumme an und erfüllt dieser zudem sportlich und finanziell die Vorstellungen von Lindström, könnte ein Transfer vollzogen werden. Stürmer Igor Matanović wiederum wird die Eintracht wohl an den Karlsruher SC verleihen.

Ein Spieler, der in der Vergangenheit nicht die Erwartungen erfüllt hat, könnte unterdessen in Frankfurt der Mann der Zukunft werden – Jens Petter Hauge ist mit großem Eifer und Ehrgeiz auf dem Vormarsch. Zum einen im Training, in dem er die Konzentration hoch hält und spielbestimmend ist. Und in Leipzig eingewechselt, konnte der Offensivspieler in eigener Sache Werbung für einen Startplatz in der Mannschaft gegen Darmstadt betreiben. Hauge spielte munter drauf los und war gleich an vier Treffern beteiligt. Nur ein persönlicher Torerfolg blieb dem 23 Jahre alten Norweger verwehrt.

Mehr zum Thema 1/

Seine Leihe nach Gent (29 Spiele, null Tore) in Belgien war zwar nicht von Erfolg gekrönt. Doch vor seiner Rückkehr nach Frankfurt begriff Hauge, dass er sich nur in neuer und anderer Verfassung dem Wettbewerb bei einem Bundesligaverein stellen kann. Der Offensiv-Allrounder verlor im Sommer acht Kilo und arbeitete mit Fachpersonal akribisch an seiner Fitness. Jetzt hat er viel bessere Voraussetzungen, an seinen Gegnern auf dem Platz vorbeizuziehen. Und beim Kampf um die Plätze im Eintracht-Team bringt das Hauge ebenfalls voran.