Die Eintracht als Schlüssel : Mario Götze hat alles richtig gemacht

Die bittere Erfahrung bei der WM in Qatar hat Mario Götze abgehakt, die Heim-EM 2024 nimmt er schon in den Blick. Mit Eintracht Frankfurt hat der Spielgestalter noch einiges vor.

Die WM 2022 in Qatar durfte er für Deutschland nicht retten. Bundestrainer Hansi Flick gewährte Mario Götze nur 37 Einsatzminuten. Aber vielleicht kommt Flick ja bei der Europameisterschaft 2024 noch einmal auf den Mittelfeldspieler zurück, der bei der Frankfurter Eintracht seit einem halben Jahr eine überragende Leistung an die andere reiht. An Götze soll es jedenfalls nicht liegen, der 30-Jährige ist alles andere als beleidigt: „Wenn Hansi Flick mich anruft und fragt, dann komme ich“, sagte der Spielgestalter am Mittwoch im Trainingslager des Europa-League-Siegers. „Es wäre superschön, bei der EM dabei zu sein.“

Als Forderung mochte er diesen Satz nicht verstanden wissen. „Es muss in den Kontext passen mit Trainer, mit Mannschaft und mit meiner Leistung. Klar hat man das Ziel, 2024 zu spielen. Am Ende entscheidet aber die Performance auf dem Platz. Man muss jeden Monat abliefern, damit man zur Nationalmannschaft gehört.“ Götze zeigt gut sechs Wochen nach dem Vorrundenaus der DFB-Auswahl in Qatar reichlich Verständnis für den Bundestrainer, der ihn nach fünf Jahren Pause ins Nationalteam zurückholte, aber dann nur kurzzeitig als Nebendarsteller beschäftigte.

„Mir war klar, dass ich nach fünf Jahren meine Rolle im Konstrukt Nationalmannschaft nicht leicht finden würde. Zudem hatten wir nur eine äußerst kurze Vorbereitung, es war für den Trainer nicht so leicht, eine eingespielte Mannschaft zu finden, die auf dem Punkt da ist.“ Götze lässt durchblicken, dass er unter diesen Umständen nachvollziehen konnte, dass Flick vornehmlich dem Bayern-Block vertraute.

Rode kritisiert Flick

Sein Mannschaftskollege Sebastian Rode dagegen kritisierte vor einigen Tagen den Bundestrainer dafür, Götze mitzunehmen, aber nicht dessen Fähigkeiten zu nutzen: „Wenn ich Mario einlade, muss ich wissen, wie ich mit ihm umgehe. Dass er kein Spieler ist, der für die letzten zehn Minuten etwas reißen soll, sondern einer, der sich von Anfang an in die Mannschaft einfügen kann. Ich hätte ihn bei dem ein oder anderen Spiel von Beginn an gesehen, weil er die Qualität hat, verschiedene Dinge zu lösen, die andere in der Form nicht hatten.“

Auf Rodes Sätze am Mittwoch angesprochen, reagierte Götze mit einem kleinen Witz: „Ja, ich habe Sebastian gesagt, dass er das sagen soll.“ Dann wurde er ernst: „Als Sportler willst du immer spielen, und ich war im Moment und nach dem Ausscheiden auch enttäuscht und verärgert. Aber dann kam schnell der Urlaub mit der Familie, und ich habe mich wieder neu fokussiert.“ Die WM sei abgehakt, und alles in allem ziehe er ein positives Fazit: „Schließlich durfte ich nach fünf Jahren wieder dabei sein.“

Fokussiert bleiben

Was keine Gefälligkeit von Flick war, sondern aufgrund seiner Vorstellungen für die Eintracht verdient. „Er hat uns auf ein neues Level gebracht“, lobte Sportvorstand Markus Krösche kürzlich. Götze bleibt bei aller Anerkennung bescheiden und vorsichtig: „Es scheint so“, antwortet er auf die Frage, ob er im Sommer alles richtig gemacht habe, als er zur Eintracht wechselte.

Er fühle sich superwohl und genieße es, mit dieser Mannschaft zu spielen. Aber der Fußball sei so schnelllebig: „Wir haben für die Rückrunde eine hervorragende Ausgangsposition. Wie wir in der Hinrunde verteidigt haben, wie wir angegriffen haben, das Komplettpaket, das wir alle drei Tage abgeliefert haben, war beeindruckend. Aber nach nur zwei, drei schwächeren Wochen kann es schon wieder ganz anders ausschauen.“

Deshalb müsse das Team hart weiterarbeiten und jeden Tag fokussiert sein. Aber unken will er auch nicht: „Es ist schon realistisch, dass wir so weitermachen, wir haben ja bewiesen, dass wir es können.“ Sein Wunschziel für den Rest der Saison? „Wenn wir die Bundesliga als Vierter abschließen, ist alles gut.“