Umworbener Eintracht-Profi : Daichi Kamada ist kaum zu halten

Daichi Kamada ist der Mann, der in dieser Saison glänzt und bei Eintracht Frankfurt den Unterschied macht: Kann der Bundesligaklub den Japaner vom Verbleib über die Saison hinaus überzeugen?

Hier eine Drehung, dort ein Haken: Dieser Mann ist kaum zu halten, kaum zu stoppen. Kein Zweifel: Bei Daichi Kamada läuft es – und zwar seit vielen Monaten schon. Der sensible Japaner, der früher immer wieder durch seine mangelhafte Körpersprache auffiel, fällt jetzt durch lauter Bestleistungen auf. Kamada ist ein starker Dribbler, neuerdings auch ein beherzter Zweikämpfer – und eines ganz besonders: der Mann, der bei der Eintracht den Unterschied ausmacht.

Der Mann, der mit zwölf Treffern in der Bundesliga, in der Champions League sowie im DFB-Pokal der erfolgreichste Frankfurter Torjäger ist – noch vor dem Weltmeisterschaftszweiten Randal Kolo Muani. Kamada in der aktuellen Verfassung ist eine Wucht. Doch wie lange noch für die Eintracht?