Daichi Kamada im Interview : „Ich bin kein besonders guter Dribbler“

Als Daichi Kamada mit 20 in Frankfurt ankam, wurde er schnell für zu leicht befunden und musste zur Lehre nach St. Truiden in Belgien. Im Alter von 24 ist der Japaner Nationalspieler und prägende Figur der Eintracht-Offensive. Mit sechs Torvorlagen führt Kamada nach neun Spieltagen die Statistik mit dem Münchner Thomas Müller an. Seine Geistesblitze machen ihn zum Liebling der Fans.

Wir versuchen uns, in Ihre Lage zu versetzen: Ein guter Fußballnachwuchsspieler wird mit 20 von einem japanischen Verein verpflichtet und steht das erste Mal vor der Kabinentür: Wir hätten vor Aufregung gezittert. Wie war es bei Ihnen?