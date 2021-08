Eintracht-Profi Lenz : „Auf mich ist Verlass“

Aktualisiert am

Im Eintracht-Wohnzimmer: Christopher Lenz hat beim Testspiel gegen AS Saint-Étienne direkt getroffen. Bild: Huebner

Täuscht der Eindruck, oder ist es richtig, dass Sie Anlaufzeit benötigt haben, um bei der Eintracht Fuß zu fassen?

Es stimmt, ich habe in den ersten Testspielen ein bisschen gebraucht. Im Training war ich jedoch von Anfang an präsent. Gegen Saint-Étienne wusste ich dann, dass es ein Spiel werden wird, bei dem endlich auch wieder geile Atmosphäre auf den Tribünen herrscht. Da war ich zusätzlich motiviert und wollte was zeigen. Und ich habe mich gleich wohl gefühlt auf dem Feld, mit den Jungs drum herum.

Die Fans dürfen zurückkommen zum Fußball. Was verändert sich dadurch?

Mit Zuschauern ist Fußball noch schöner. Klar hat man ein bisschen mehr Druck, wenn auf den Tribünen Leute sitzen und dich beobachten. Doch das kann dich auch nach vorne bringen: Man will ja dem Publikum zeigen, was man draufhat. Ich glaube auch nicht, dass die Fans, die jetzt ins Stadion gehen können, direkt am Nörgeln sein werden. Denn soweit ich Fans kenne, sind alle froh, dass es erlaubt ist, endlich wieder ins Stadion gehen zu dürfen, um die Mannschaften zu supporten. Natürlich wollen sie sehen, dass jeder alles gibt. Doch das Glücksgefühl, dass etwas möglich ist, was während der Pandemie nicht gestattet war, wird sich grundsätzlich positiv auf den Fußball auswirken.

Bei der Generalprobe für das Pokalspiel in Mannheim gelang Ihnen ein Treffer. Sehen Sie sich nun in der Startelf an diesem Sonntag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky)?

Ich glaube schon, dass ich gegen Saint-Étienne ein kleines Ausrufezeichen gesetzt habe: Auf mich ist Verlass. Wenn wir in einem Dreier- oder Fünferketten-System spielen, habe ich mit Filip Kostic einen unglaublich guten Konkurrenten. Jeder weiß, wie stark er ist. Ich auch. Selbstverständlich möchte ich mich nicht hinter ihm verstecken. Ich will viel von ihm lernen.

Sind Sie ausschließlich als Backup von Kostic vorgesehen? Oder haben Sie noch andere Rollen für sich im Sinn?

Als klare Nummer zwei sehe ich mich nicht. Ich will schon auf jeden Fall so viel spielen, wie es möglich ist. Mit einem Viererketten-System wäre es wohl für mich einfacher, mehr Einsatzzeit zu bekommen, weil Filip dann eventuell vor mir spielen kann. Meine Entwicklung ist jedenfalls nicht zu Ende. Bei Union Berlin habe ich nicht so viele Tore geschossen, eins im DFB-Pokal, um genau zu sein (lacht). Und hier habe ich im Eintracht-Wohnzimmer gleich auf Anhieb getroffen, auch wenn es nur ein Testspiel war. Ich möchte mir von Filip abschauen, vorne gefährlicher zu sein.

Oliver Glasner macht im Training einen engagierten Eindruck, er erklärt viel: Haben Sie schon verinnerlicht, wie der Fußball seiner Prägung ausschauen soll?

Er will sehen, dass wir aktiv sind, viel Pressen, viele Balloptionen besitzen und Chancen kreieren. Das ist ein Stil, der uns liegt und der Spaß macht. Bei den letzten Testspielen hat man ja auch gesehen, dass wir, wenn wir so mutig sind, viele Bälle schnell zurückgewinnen und so den Gegner von unserem Tor fernhalten. Wir wissen mit der Stärke unserer Spieler hinten, dass eine Absicherung da ist. Damit ist es einfacher, vorne drauf zu gehen.

Warum haben Sie sich für Frankfurt entschieden?