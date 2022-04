Eintracht-Ikone Charly Körbel : „Das ist jetzt die große Gefahr“

Herr Körbel, haben Sie nach dem 3:2 der Eintracht gegen Barcelona im Viertelfinale der Europa League schlafen können?

Jörg Daniels Redakteur in der Sportredaktion Folgen Ich folge

Man muss das alles erst mal realisieren. Ich kann mich kaum erinnern, dass mein Herz so geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich habe das selbst ja hundertmal im Trikot der Eintracht mitgemacht und weiß deshalb genau, wie das ist. Aber was am Donnerstagabend abgelaufen ist, ist phänomenal. Für uns alle ist das ein unglaublicher Schritt. Die Eintracht und ihre Anhänger sind wieder in ganz Europa sehr positiv wahrgenommen worden. Für das Gesamtbild des Vereins war das unglaublich wichtig. Ich weiß gar nicht, wie viele SMS ich in der Nacht nach dem Spiel bekommen habe. Die Leute haben sich von überall her für die Eintracht gefreut – auch die, die mit ihr gar nichts zu tun haben. Seit vier Jahren ist die Eintracht ein großes Vorbild in der Europa League.