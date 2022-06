Frankfurter System : Die Kostic-Frage und die Folgen für die Eintracht

Filip Kostic zieht es in Richtung Italien. Bleibt er oder geht er? Noch übt sich die Eintracht in Geduld. Doch eine zu lange Hängepartie soll es nicht geben. Denn ein Abgang würde neue Fragen aufwerfen.

Spätestens am 4. Juli könnte bei Filip Kostic Klarheit über dessen berufliche Zukunft herrschen. An diesem Tag müssen bei der Frankfurter Eintracht deren Nationalspieler nach der Sommerpause das Training wieder aufnehmen. Kostic war bis vor Kurzem mit Serbien in der Nations League aktiv, jetzt befindet er sich mit entsprechender Verspätung im wohlverdienten Urlaub. Nur zur Ruhe wird der 29-Jährige wohl kaum kommen.

Denn bei ihm steht in diesem Sommer eine gewichtige Karriereentscheidung an: Bleibt er bei der Eintracht? Oder wird Kostic, der als „Spieler der Saison“ der König beim Europa-League-Sieger war, eine neue und für ihn vor allem wirtschaftlich lukrative Herausforderung annehmen? In diesem Fall würde der dynamische Flügelstürmer Anfang Juli nicht mehr in Frankfurt aufschlagen. Eine große Überraschung wäre das nicht.