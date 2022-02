Fußball-Bundesliga : Eintracht siegt nach wildem Spiel in Stuttgart

Mit Filip Kostic tut sich Eintracht Frankfurt leichter, das ist keine Frage. Mit dem Chefdynamiker auf der linken Außenbahn sammelten die Hessen in 115 Bundesligaspielen durchschnittlich 1,57 Punkte, ohne ihn in sieben Begegnungen nur 1,17. Als der 29 Jahre alte Serbe in dieser Runde zweimal gefehlt hatte, benötigten die Frankfurter im Schnitt 13 Schüsse für einen Treffer, mit ihm waren es lediglich neun. Am Samstag in Stuttgart aber bewies die Eintracht, dass es auch ohne das Mittun von Kostic funktioniert, der einen grippalen Infekt beklagte.

Der 3:2-Erfolg beim Abstiegskandidaten vor 10.000 Zuschauern bedeutete den ersten Rückrundensieg für die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner, die davor nur einen Zähler in drei Partien für sich hatte verbuchen können. Es war zudem der erste Gewinn von drei Punkten im Jahr 2022. Matchwinner war der nach der Halbzeitpause für Kapitän Sebastian Rode eingewechselte Joker Ajdin Hrustic, dem die Treffer zum 2:1 (47. Minute) und 3:2 (77.) gelangen.

„Wir hatten es nicht einfach seit Januar und haben Gas gegeben. Der Sieg war verdient für uns“, sagte Hrustic später. Auch Trainer Glasner meinte: „Der Sieg war ganz wichtig für uns.“ Das 1:0 (7.) für die nach Standardsituationen starken Hessen hatte Evan Ndicka erzielt. Mit ihrem achten Saisonsieg und jetzt 31 Punkten blieben die Frankfurter in der Tabelle auf Platz neun, ihre internationalen Ambitionen konnten sie untermauern.

Lenz als Kostic-Ersatz

Anstelle von Kostic durfte beim VfB der lange verletzt gewesene Christopher Lenz ran. Sein letztes Spiel über 90 Minuten hatte der 27-Jährige im Hinspiel gegen Stuttgart (1:1, Kostic erzielte das 1:0) gemacht. Davon, dass bei der Eintracht die „K.u.K.-Offensive“ ausfiel, profitierte auch Kristijan Jakic. Der Kroate rückte für den Japaner Daichi Kamada, dessen im Bielefeld-Spiel erlittener Muskelfaserriss einen Einsatz nicht zuließ, in die Mannschaft. „Wir haben die Grundordnung etwas verändert, wir spielen mit drei zentralen Mittelfeldspielern“, hatte Glasner vor der Partie gesagt und damit neben Jakic dessen Mitspieler Rode und Djibril Sow gemeint. Der offensivere Ersatz für Kamada, Jens Petter Hauge, blieb bis zu seiner Einwechslung in der 73. Minute auf der Bank. Abwehrchef war diesmal Makoto Hasebe, der Martin Hinteregger auf die Bank verdrängte.

Sechs Gegentreffer hatten die Frankfurter in den ersten drei Ligaspielen dieses Jahres hinnehmen müssen. „Wir sollten darauf achten, uns hinten zu verbessern“, hatte Lenz vor der Begegnung gesagt. Der gebürtige Berliner schoss die Ecken von rechts. Und bei der dritten nach nur fünf Minuten hätte Jakic beinahe den Führungstreffer erzielt. Sein Kopfball ging knapp am linken Pfosten vorbei. Von der anderen Seite agierten die forschen Frankfurter zielgerichteter: Ecke Jesper Lindström von links, Tor Ndicka zum 1:0 (7.). Der Franzose, dessen Kerngebiet das Verteidigen ist, beförderte den Ball im Stil eines Angreifers elegant in das Stuttgarter Tor, es war sein dritter Saisontreffer, neuer Rekordwert für ihn.