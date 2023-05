Die Eintracht schafft es in der Bundesliga auf der letzten Rille nach Europa durch einen Sieg über Freiburg. Nun folgt für die Frankfurter um Trainer Oliver Glasner der ultimative Showdown in Berlin.

Welch eine Dramaturgie, welch eine Schlusspointe. Wie wäre das wohl, wenn jeder Spieltag der 34. Spieltag wäre. Tore, Dramen, Wendungen – all das an einem Samstagnachmittag. Nicht nur in Dortmund und Köln, wo die Meisterschaft schon wieder zugunsten der Bayern entschieden wurde, sondern auch in Frankfurt. Wie schon so oft in der Vergangenheit haben sie es auch jetzt wieder auf den letzten Drücker geschafft.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Zurück in Europa. Die Teilnahme an der Conference League ist der Eintracht nicht mehr zu nehmen. Doch die Mannschaft des scheidenden Trainers Oliver Glasner will mehr. Sie will auch noch den DFB-Pokal gewinnen und damit gegen RB Leipzig am kommenden Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, im ZDF und bei Sky) im Berliner Olympiastadion das ganz große Los des Jahres ziehen.

Zum Saisonausklang im Kerngeschäft Bundesliga „haben wir es auf der letzten Rille gezogen“. Vorstandssprecher Axel Hellmann war mächtig erleichtert, dass der Last-Minute-Sieg über den Sportclub Freiburg für positive Klarheit gesorgt hat. Glasners Truppe ist tatsächlich noch der Sprung von Tabellenplatz acht auf sieben geglückt. Dafür bedurfte es der Mithilfe von Hertha BSC, denn der Absteiger gewann beim VfL Wolfsburg.

„Das große Tor für Glasner“

Dass die Eintracht, die schon 0:1 zurücklag, doch noch durch den eingewechselten Eric Junior Dina Ebimbe für kollektive Glücksgefühle auf dem Rasen und auf den Rängen sorgte, war die Frucht eines finalen Kraftakts. „In der 72. Minute sind alle auf der Gegengerade aufgestanden und haben uns enorm gepusht“, sagte Hellmann, der sicher ist: „Stimmungsmäßig gibt dir der Tag heute Raketenantrieb. Sicher ist auch, dass Oliver Glasner durchs große Tor geht.“ Was beim ultimativen Showdown in Berlin gegen Leipzig noch folgen könnte, bezeichnete Hellmann so: „Alles jetzt ist Kirsche auf Torte.“

Es dauerte lange, sehr lange sogar, bis sich Mannschaft und Trainerteam nach dem letzten Punktspiel auf den Weg in die Katakomben der ausverkauften Frankfurter Arena machen konnte. Immer wieder stimmten die Fans in der Nordwestkurve neue Lieder an. „Den Eintracht-Frankfurt-Walzer tanzen wir. Eintracht Frankfurt international.“ Und, natürlich, aus gegebenem Anlass: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“

Mehr zum Thema 1/

Ja, das wird die Mannschaft und mit ihr ein Riesentross an Begleitpersonen machen. Zwei freie Tage am Stück, passend zum Pfingstfest, hat Glasner seinen Spielern spendiert. Während der umkämpften Partie gegen den Sportclub blickte Glasner wie auch sein Freiburger Kollege Christian Streich immer wieder mal zum Videowürfel hoch oben über dem Mittelkreis. Einblendungen neuer Spielstände auf den anderen Plätzen, angekündigt jeweils mit einem riesigen Gongschlag, sorgten für Gefühle unterschiedlichster Art.

„Wir haben zwar ordentlich gespielt“, sagte Glasner in seiner Analyse, „hatten aber keine Chancen. Dann kam die Nachricht, dass die Hertha führt. Das Stadion war da, der Glaube zurück“, sagte der österreichische Fußballlehrer, der sich an das Sprichwort „Glaube versetzt Berge“ erinnert fühlte. Und dann? „Dann sind wir natürlich ‚All in‘ gegangen, und nach dem 1:1 hatte ich das Gefühl: Wir können noch gewinnen.“

Glückwünsche von Streich

Torschütze Ebimbe, erst im Laufe der zweiten Halbzeit eingewechselt, sprach später von „Schwierigkeiten, denn nach der WM-Pause gab es einen Bruch. Wie wir es aber auf der Zielgeraden umgebogen haben, zeigt den Charakter dieser Mannschaft“, sagte der Franzose. „Ich würde fast von einer Eintracht-DNA sprechen.“

Streich erwies sich erwartungsgemäß als fairer Verlierer. Bevor der Freiburger Trainer auf die 1:2-Niederlage einging, durch die seine Mannschaft den möglichen Einzug in die Champions League verpasste, schickte er reichlich Glückwünsche an Meister Bayern, an den „sensationellen“ Vierten Union Berlin – und natürlich auch an seinen neben ihm auf dem Podium sitzenden Kollegen Glasner. Man kennt und schätzt sich, und natürlich wünschte Streich der Eintracht und Glasner nur das Beste für Berlin.

Dass seine Freiburger das zwischenzeitliche 1:0 nicht über die Zeit bringen konnten, begründete er so: „Es hat uns die Kraft gefehlt.“ Sportclub-Keeper Mark Flekken war gegen die beiden Frankfurter Torschützen Randal Kolo Muani (83. Minute) und Ebimbe (90.+1) ebenso machtlos wie auch auf Frankfurter Seite Kevin Trapp beim Freiburger Führungstreffer durch Vincenzo Grifo (44.).

Für Trapp war das vorletzte Pflichtspiel der Saison 2022/2023 ein ganz Besonderes. Seit dem 27. Mai darf sich Trapp Rekordtorhüter der Frankfurter Eintracht nennen. Mit seinem 235. Einsatz zog er am haltenden Zahnarzt Dr. Peter Kunter vorbei. Glasner lobte Trapp für „Haltung, Charakter, Leistung und Persönlichkeit“ in den höchsten Tönen.

„Ich bin noch nicht fertig“

Überhaupt gab es für den scheidenden Eintracht-Trainer viele schöne Momente in der Spielstätte, die ihm in den vergangenen zwei Jahren ans Herz gewachsen ist. Der Bitte der Fans, wie schon zuletzt in Stuttgart beim DFB-Pokal-Halbfinalsieg in Stuttgart den „Diver“ zu machen, wollte er (noch) nicht folgen. „Den Diver mache ich, wenn wir den Pokal gewinnen“, versprach Glasner. „Hose und Leibchen gehen dann ins Museum.“

So weit aber ist es noch nicht. „Wir sind noch nicht fertig“, sagte der Eintracht-Coach. „Und ich bin auch noch nicht fertig. Ich will mit dem Pokal zurück nach Frankfurt kommen.“