Fußball-Bundesliga : Glücksmoment bei Eintracht Frankfurt

Nach dem rumpeligen Start in die Saison gelingt der Eintracht nun mit dem 1:0-Erfolg gegen Mainz die perfekte Punktlandung. Brechen jetzt Zeiten der neuen Stärke an?

Bescherung für die begeisterten Anhänger der Frankfurter Eintracht: Kurz nach dem 1:0-Heimerfolg über Mainz 05, der für sie das wertvollste Geschenk am Samstag war, warfen die Spieler Präsente ins Publikum. Auch ein Blick nach oben auf den Videowürfel lohnte sich. Denn ein paar feierlich auftretende Profis überbrachten den Fans in Bild und Ton ihre Weihnachtsgrüße und Neujahrswünsche.

Davor war auf dem Videowürfel die aktuelle Bundesligatabelle eingeblendet worden. Als der Stadionsprecher mit lauter und aufgeregter Stimme sagte, dass die Eintracht auf Rang fünf „gerutscht“ sei, ging unter den meisten der 15.000 Zuschauer ein Aufschrei der Freude durch die WM-Arena. Zum Abschluss der Hinrunde war es die perfekte Punktlandung für die Frankfurter.

Der siebte Saisonsieg sei ein „phantastischer Abschluss einer sehr guten Hinrunde“, bilanzierte Trainer Oliver Glasner. „Hinten raus haben wir viele Punkte geholt, unsere Leistung hat sich stabilisiert.“ Die englische Woche schloss die Eintracht sogar mit dem Maximalertrag von neun Zählern ab. Vor allem in den Spielen gegen Leverkusen (5:2) und in Gladbach (3:2) bot sie reichlich Spektakel.

Kein Schlingerkurs mehr

Die Frankfurter, die im Kalenderjahr 2021 insgesamt beachtliche 70 Punkte gesammelt haben, sind mit viel Fleiß auf Platz fünf geklettert und nicht „gerutscht“. Ihren anfänglichen Schlingerkurs durch die Liga, der wie im Pokal von bösen sportlichen Ausrutschern begleitet wurde, haben sie hinter sich gelassen.

Nach zehn Spieltagen standen die Hessen, die als Gruppensieger erfolgreich in der Europa League vertreten sind, nur auf Rang 15 – mit mageren neun Punkten und 10:15 Toren. Sie verzeichneten lediglich einen Saisonsieg bei drei Niederlagen und sechs Remis. Die Mannschaft von Trainer Glasner reihte sich entgegen ihrer Zielsetzung unter die Abstiegskandidaten ein. Der eine oder andere Vereinsverantwortliche, fassungslos über den so nicht einkalkulierten Absturz, befürchtete schon eine Übergangssaison mit einer Endplatzierung auf Platz elf oder zwölf.

Mit FC Bayern das formstärkste Team

Heute hingegen sind die bisher errungenen 27 Punkte ein Zeichen der wiedererlangten Stärke der Eintracht, das Torverhältnis steht nun bei viel besseren 27:24. Sechs der zurückliegenden sieben Partien haben die Frankfurter für sich entschieden. Im Kreis der Anwärter auf die internationalen Startplätze sind sie zusammen mit den Bayern damit das formstärkste Team. Die Hessen haben zu einer Stabilität und Konstanz gefunden, die ihnen lange kaum zuzutrauen war. Zuletzt ging es nur in eine Richtung – steil nach oben, so als hätten die Frankfurter den Autopiloten plötzlich auf Erfolg eingestellt.

Vor einem Selbstläufer warnt jedoch Markus Krösche. Der Sportvorstand tut das, was die Vereinsverantwortlichen in solchen Momenten gerne machen: Er spricht von einer schönen „Momentaufnahme“, die alle genießen würden. „Aber wir wissen auch, dass wir in den ersten Wochen und Monaten eine Zeit erlebt haben, in der es nicht so gut war.“

Trainer Glasner, der Verein und die Mannschaft haben in den vergangenen Wochen zueinander gefunden. Haben trotz der Rückschläge zu Beginn Geschlossenheit gezeigt und gemeinsam den Willen aufgebracht, die Dinge in eine positive Richtung zu lenken. „Alle Spieler waren immer da für die Mannschaft und für Eintracht Frankfurt. Das ist der wahre Schlüssel.“ Jeder einzelne habe „alles investiert, damit wir aus dem Rumpelstart herauskommen“, freut sich Glasner. Selbst Makoto Hasebe, der demnächst 38 Jahre alt wird und der der Kopf der Dreierabwehrkette ist, habe in dem einen oder anderen Bereich noch Fortschritte gemacht. Der Trainer erwähnte das „Nachvorneverteidigen. Makoto hat sich vom ersten Tag an damit beschäftigt und dann gemerkt: Das ist wohl gar nicht so ein Blödsinn, was der Trainer da erzählt“.

Den größten Schritt in seiner Entwicklung machte der Jungspund Jesper Lindström, der im Sommer für knapp sieben Millionen Euro aus Kopenhagen an den Main gewechselt war. Sein sehenswert herausgespielter 1:0-Siegtreffer (35. Minute) gegen Mainz war bereits das vierte Saisontor des 21-Jährigen und eingedenk seiner zwei Vorlagen dessen sechste Tor-Beteiligung in den vergangenen sechs Begegnungen.

Von Spiel zu Spiel ist der dänische Nationalspieler, der jetzt vor Selbstvertrauen strotzt, stärker geworden. Der Offensivspieler hat seinen Teil dazu beigetragen, dass sich die Mannschaft spielerisch deutlich weiterentwickelt hat. „Wir haben aktuell mehr erreicht, als man zu Beginn dieser Reise eventuell erwartet hätte“, sagte Lindström. Glasner, der als Kommandogeber auf der Trainerbank zum Erfolgsgaranten geworden ist, scheint in Frankfurt seinen Weg gefunden zu haben. Die Viererkette, die er eine Zeitlang spielen ließ, hat aktuell ausgedient. Außerdem gehören die Rotationen in der Aufstellung der Vergangenheit an. Am vierten Spieltag waren Christopher Lenz, Sam Lammers, Jens Petter Hauge, Erik Durm und Ajdin Hrustic noch Teil der Startformation. Am Samstag gegen Mainz zählte keiner von ihnen zur ersten Elf.