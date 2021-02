Eintracht besiegt Bayern : „Ich bin stolz auf die Jungs“

Aktualisiert am

Das Frankfurter Spektakel geht weiter. Jetzt sind es elf Spiele in Serie, in denen die Eintracht ungeschlagen geblieben ist. Das Besondere dabei: Es hat schon wieder einen Sieg gegeben. Einen ganz speziellen zumal, schließlich hieß der Gegner am Samstag Bayern München. Doch auch der Branchenführer musste die Klasse der Eintracht anerkennen, die sich dank der Tore von Daichi Kamada (12. Minute) und Amin Younes (31.) bei einem Gegentreffer von Robert Lewandowski (53.) 2:1 durchsetzte.

Die Topbegegnung des 22. Bundesliga-Spieltags war geprägt von zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten. Während die Eintracht im ersten Spielabschnitt brillierte, verdient 2:0 in Führung ging, erhöhte der Meister nach dem Seitenwechsel gehörig den Druck. Doch weil nur Lewandowski traf, blieb es beim Coup der Eintracht. „Bayern ist eine super Mannschaft“, lobte Eintracht-Torschütze Younes. „Sie haben viel Druck gemacht. Aber wir haben in der ersten Halbzeit vieles richtig gemacht.“