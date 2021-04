Eintracht-Sieg gegen Augsburg : „Balsam auf die Wunde“

Dass sie schon besser Fußball gespielt hatten, musste ihnen niemand sagen. Darauf kamen sie hinterher von selbst zu sprechen. Allen voran Adi Hütter, der die Leistung gegen den FC Augsburg, die am Ende ausreichend war, um zu gewinnen, ziemlich passend als „Arbeitssieg“ einordnete. Spielerischer Glanz ging an diesem Abend von der Eintracht nicht aus, doch sie besaßen die individuelle Klasse, ein Team niederzuringen, das am 30. Spieltag vor allem darauf aus war, seine Defensivqualitäten zur Geltung zu bringen und es so den Frankfurtern so schwer wie möglich zu machen. Martin Hinteregger (37. Minute) und André Silva (58.) durchbrachen mit ihren Kopfbällen den Abwehrriegel der bayerischen Schwaben, die nur ab und an ihre Einigelungstaktik rund um den eigenen Strafraum aufgaben.

Dass es nicht unbedingt ansehnlich war, was sie insbesondere vor der Pause bewerkstelligten, darüber konnten die Frankfurter beim Blick auf den Ertrag, der die Tabellenposition spürbar verbesserte, getrost hinwegsehen. Schönheitspreise wollen sie in dieser Saison, die in vier Wochen abgepfiffen wird, keinen mehr einheimsen. Für Hütter und seine Leute geht es um den maximalen Erfolg – und da heiligt eben auch der Zweck die Mittel. Mit 56 Punkten nach 30. Spieltagen hat sich die Eintracht im Kampf um die Champions-League-Plätze breitschultrig positioniert. Die kommenden Gegner heißen nun Leverkusen an diesem Samstag, und danach Mainz, Schalke sowie Freiburg.

„Es war heute nicht alles Gold, was glänzte“, bilanzierte Hütter, aber seine Mannschaft habe die passende „Antwort“ gegeben, auf die Frage, ob sie nach der deutlichen Niederlage in Gladbach über genügend innere Stärke verfügt, um aus einem Ausrutscher keine größere Ergebniskrise werden zu lassen. „Wir dürfen uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, sagte Hütter, der behauptete, in den vergangenen Tagen keine der Schlagzeilen gelesen zu haben, in denen er für die Art und Weise kritisiert wurde, wie er seinen Wechsel zu den „Fohlen“ in diesem Sommer bekannt machte.

Er konzentriere sich auf „das Wesentliche“, sagte der Österreicher, der aber sehr wohl mitbekam, dass seine Entscheidung für reichlich Verwunderung sorgte. Das erfreuliche Resultat gegen Augsburg sei für ihn „Balsam auf die Wunde“, fügte er pathetisch an. Alles, was an negativen Beurteilungen zu seiner Person und dem Misserfolg am Wochenende zu vernehmen war, nannte Hütter „absurd“. Eine „einzige Niederlage“ habe die Wahrnehmung verzerrt, denn wer sich die geschaffenen Fakten anschaue, könne „einfach nur Schwärmen“ über den Fortschritt der Eintracht, die demnächst, wenn alles wie erhofft weitergehe, zum Kreis der Königsklassen-Klubs zähle. Hütter betonte, dass er nie den Eindruck hatte, dass die Spieler von den jüngsten Entwicklung irritiert gewesen seien. Er übe seine Aufgabe in der Gewissheit aus, dass sie ihm nach wie vor vertrauten: „Zwischen mich und die Mannschaft passt kein Blatt Papier“, sagte der 51-Jährige.

Für den intakten Teamgeist, der eine Grundvoraussetzung ist, um sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen und ans gewünschte Ziel zu kommen, sprachen auch die Reaktionen der Profis, die sich eindeutig positionierten. „Wir hatten in der Hinrunde auch eine Phase, in der wir gut gespielt, aber keinen Schritt nach vorne gemacht haben. Und da hat auch keiner davon geredet, dass es am Trainer liegt“, sagte Kevin Trapp. Solche Rückschläge ließen sich nie vermeiden, „das gibt es einfach“.

Den Zeitpunkt des Fehlschlags in Gladbach nannte der Torwart „ungünstig“. Damit hatte es sich aus seiner Sicht dann aber auch: „Gleich alles schlecht zu reden, fand ich eine Frechheit. Jeder soll sich einfach freuen und mit uns mitfiebern und uns anfeuern, dass wir unser großes Ziel erreichen“, formulierte er einen Wunsch, der auch am Dienstag von rund hundert Anhängern beherzigt wurden, die sich vor dem Stadiongelände in den Stadtwald einfanden und mit Unterstützungsrufen ein Hauch von Stimmung in der verwaisten Arena aufkommen ließen.

„Wir haben allen gezeigt, dass wir da sind“, sagte Timothy Chandler, der als Rechtsverteidiger den Vorzug vor Erik Durm erhalten hatte. Hinweise auf vermeintliche Mängel von außen „nerven auf jeden Fall“, meinte der 31-Jährige „als würden wir gegen den Abstieg spielen oder nichts mehr können“. Das Gegenteil ist der Fall, und dazu soll auch Martin Hinteregger seinen Beitrag leisten. Gegen Augsburg fiel er neben seinem Treffer auch durch einen Tritt im Laufduell mit Marco Richter auf, der bei strengerer Regelauslegung einen Platzverweis gerechtfertigt hätte.

Hütter nahm seinen Landsmann nach der „dunkelgelben“ Karte, wie sagte, zur Pause sicherheitshalber vom Feld. „Der Trainer hat die richtige Entscheidung getroffen“, sagte Hinteregger, „es war mein Ex-Verein, ich war voll Adrenalin und ich hätte es vielleicht nicht ohne eine zweite Gelbe Karte durch das Spiel geschafft.“ Hütter wird ihn als Abwehrorganisator in Leverkusen aufstellen. Seinen Stellvertreter aus der zweiten Halbzeit, Makoto Hasebe, braucht er dann im defensiven Mittelfeld: Sebastian Rode ist wegen der zehnten Gelben Karte gegen die Werkself zum Zuschauen gezwungen.