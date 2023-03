Nach der Entscheidung in Italien, keine deutschen Fans beim Eintracht-Spiel in Neapel zuzulassen, bekommen die Frankfurter vor Gericht überraschend Recht. Doch es bleiben viele Fragen offen.

Im Streit um die Zulassung von deutschen Fans beim Spiel in der Fußball-Champions-League zwischen der SSC Neapel und Eintracht Frankfurt am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Champions League und bei DAZN) hat der Verein aus der Bundesliga am Samstag einen überraschenden juristischen Erfolg erzielt. „Das zuständige Verwaltungsgericht (in Kampanien/d. Red.) hat am heutigen Samstagmittag dem Antrag von Eintracht Frankfurt auf Erlass einer einstweiligen Verfügung stattgegeben“, teilte der Klub am frühen Nachmittag mit.

Das bedeute, dass der Erlass der Präfektur Neapel „rechtswidrig“ sei, erklärte das Frankfurter Vorstandsmitglied Philipp Reschke vor dem Spiel gegen Stuttgart an diesem Samstag (15.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei Sky). Der Verein erklärte weiter: „Demnach wurde das Verkaufsverbot von Eintrittskarten an Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, das gegen SSC Neapel für das Achtelfinalrückspiel am Mittwoch ausgesprochen wurde, für rechtswidrig erklärt. Der Tabellenführer der Serie A wird damit bis auf weiteres angehalten sein, Eintracht Frankfurt das Gästekartenkontingent über insgesamt 2.700 Karten zur Verfügung zu stellen.“

Ob nun aber wirklich Fans nach Neapel reisen können, ist unklar. „Es ist gleichwohl damit zu rechnen, dass die Präfektur Neapel gegen diesen Beschluss des Verwaltungsgerichts ihrerseits Berufung einlegen wird, über die am Montag oder Dienstag der kommenden Woche entschieden wird“, teilte die Eintracht weiter mit. Dass am Ende also tatsächlich 2700 Frankfurter Fans ihre Mannschaft in Italien im Stadion unterstützen können, ist selbst nach dem Urteil vom Samstag alles andere als klar.

„Das Spielchen geht also weiter“

Reschke ordnete den überraschenden Urteilsspruch am Samstag ein: „Das ist natürlich eine große und auch für unsere italienischen Anwälte unerwartete Genugtuung, ein Meilenstein. Aber zum einen müssen wir alles wieder reorganisieren, was wir und viele andere in den vergangenen Tagen stornieren mussten, von den Ticketbestellungen bis zur Reise- und Transportorganisation und vielem mehr. Zum zweiten steht alles unter dem Vorbehalt, wie ein Einspruch der Präfektur Neapel ausgeht oder ob gar ein neuer, modifizierter Erlass ergeht. Das Spielchen geht also weiter.“

Der Klub wolle nun zu all jenen, denen ursprünglich ein Ticket aus dem Gästekontingent zugesagt worden war, kurzfristig wieder Kontakt aufnehmen. Es ergeben sich nun aber organisatorische Probleme. Denn es sind zahlreiche Reisen abgesagt worden. Vor allem die Verfügbarkeit der Charterflieger nach Italien sei kaum gegeben, sagte Reschke am Samstag in den Katakomben des Frankfurter Stadions. Er erwähnte für den weiteren Verlauf des Falles auch den politischen Druck, den es in Italien gebe. „Es ist eine vielbeachtete Entscheidung. Der Druck dürfte enorm wachsen.“ Er sagte, dass er davon ausgehe, dass sich am „jetzigen Status quo, der sehr erfreulich ist, noch etwas ändert“.

Am Donnerstag erst hatten die Frankfurter den Erlass der italienischen Sicherheitsbehörden zugestellt bekommen. Demnach wäre es der SSC Neapel nicht erlaubt gewesen, Karten an Personen mit deutschem Wohnsitz zu verkaufen. Diese Maßnahme kam einem Fan-Ausschluss gleich. Die Kritik an dieser Maßnahme, die angeblich aus Sicherheitsgründen getroffen worden war, hatte für harsche Kritik gesorgt. Die Eintracht hatte mit einer Einstweiligen Verfügung reagiert, der nun zumindest in dieser Instanz stattgeben wurde.

Das erste Duell in Frankfurt vor knapp drei Wochen hatte der Europa-League-Sieger mit 0:2 Toren verloren. Rund um die Partie war es zu einigen gewalttätigen Übergriffen und Festnahmen im Bereich des Stadions gekommen. Damit sich derlei Ausschreitungen nicht wiederholen, sollten keine Tickets an Auswärtsfans verkaufen werden. Bliebe es dabei, wäre es ein Präzedenzfall, der auch auf zukünftige Europapokalspiele Auswirkungen haben könnte. Bevor es soweit ist, warten die Frankfurter gespannt auf die weiteren Entwicklungen in Italien.