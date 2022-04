Axel Hellmann im Interview : „Das ist wie eine Erweckung“

Die Eintracht gehört zu den Bundesligaklubs, die sich in den vergangenen Jahren mit am besten entwickelt haben. 2016 in der Relegation, 2018 Pokalsieger, 2019 Europa-League-Halbfinale: Und in der kommenden Woche stehlen die Frankfurter sogar den Bayern für einen Abend die Show, wenn sie im Europa-League-Viertelfinale auf den FC Barcelona treffen. Was bedeutet die Begegnung mit dem fünfmaligen Champions-League-Sieger für die Eintracht?

Marc Heinrich Sportredakteur.

Peter Heß Sportredakteur.

Es ist, wie Präsident Peter Fischer sagte, das größte Spiel der Eintracht seit dem Europapokal-Finale 1960 gegen Real Madrid.