Martin Spohrer, der Athletiktrainer des Fußball-Bundesligavereins Eintracht Frankfurt, hat nach einer verbale Entgleisung im Internet gegen den Hoffenheimer Profi Christoph Baumgartner um Entschuldigung gebeten. „Hiermit möchte ich mich ausdrücklich für meinen Tweet nach der Elfmetersituation im Spiel gestern in Hoffenheim entschuldigen! So etwas darf mir unter keinen Umständen passieren und war unprofessionell!“, schrieb Spohrer in der Nacht zu diesem Montag bei Twitter.

Bei der Eintracht liegen die Nerven blank

Nachdem der österreichische Nationalspieler Baumgartner beim 3:1 der TSG über Frankfurt einen Elfmeter herausgeholt hatte, beleidigte Spohrer den Profi am Samstag via Twitter. Er löschte den Tweet später wieder. „Es geschah in der Erregung über einen nach meiner Einschätzung provozierten Strafstoß, was jedoch weder den Tweet noch die Wortwahl rechtfertigt, für die ich mich noch einmal ganz deutlich vor allem bei Christoph Baumgartner entschuldige!“, schrieb Spohrer. Auch Trainer Oliver Glasner hatte nach der Partie für Wirbel gesorgt, als er auf eine Journalistenfrage äußert vehement geantwortet hatte.

Ob der Verein den Athletiktrainer sanktioniert, war zunächst offen. Baumgartner gilt als möglicher Eintracht-Zugang zur kommenden Saison.

Die Frankfurter stehen nach dem 31. Bundesliga-Spieltag auf dem neunten Tabellenplatz, haben aber durch den Einzug ins Finale des DFB-Pokals am 3. Juni in Berlin eine weitere Chance, sich für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Hoffenheim rangiert derzeit auf Platz 14. und hat auch durch den Sieg über die Eintracht einen Vorsprung von vier Punkten auf die Abstiegszone.