Die ersten beiden Spieler aus der aktuell zweiten Reihe, die Oliver Glasner gegen Gladbach (1:1) eingewechselt hatte, waren der 19 Jahre alte Paxten Aaronson und Junior Dina Ebimbe (22). Die Talente aus Frankreich und den Vereinigten Staaten nahmen am vergangenen Samstag auf Geheiß ihres Trainers von der 55. Minute an am Spiel teil. Ihnen folgte gut 20 Minuten später noch Faride Alidou, der auch erst 21 Jahre alt ist. Alle drei hatten am 28. Bundesliga-Spieltag eines gemeinsam: Mit der Hereinnahme der zweiten Reihe ging ein Ruck durch die Frankfurter Mannschaft. Aaronson, Dina Ebimbe und Alidou brachten jeder auf seine Art Schwung in die lange angriffslahme Partie. Oder anders gesagt: Die Joker stachen.

Alidou bereitete den Ausgleichstreffer (83. Minute) von Randal Kolo Muani mit einer passgenauen Flanke vor. Und Dina Ebimbe hätte sich sogar zum Torschützen krönen können, wenn er im Anschluss an den Pfostentreffer von Kolo Muani mehr Kaltschnäuzigkeit bewiesen hätte. Aber auch so war das Sonderlob von Mannschaftsratsmitglied Kevin Trapp für alle drei angebracht. „Sie haben uns auch den Glauben zurückgegeben“, freute sich der Nationaltorhüter. Dem Nachwuchs sei Dank.

Mit Stolz in der Stimme berichtete Glasner hinterher davon, dass insgesamt vier Profis im Alter von unter 22 Jahren auf dem Platz gestanden hätten. Den 21 Jahre alten Ansgar Knauff, der im Vergleich zu seinen drei Jungkollegen dank seiner Erfolge in der Vergangenheit schon etwas mehr zum Eintracht-Esta­blish­ment zählt, hatte der Trainer nach 17 Minuten für den verletzten Kristijan Jakic ins Rennen geschickt. Nun scheint Knauffs Konkurrenz auf dem Weg nach oben aufzuholen.

An erster Stelle muss Ebimbe genannt werden, der schon vor seiner schweren Syndesmosebandverletzung sein Können gezeigt hatte und jetzt seinen zweiten Anlauf in Richtung regelmäßiger Berücksichtigung nimmt. Im Mittelfeld betätigt sich der Franzose als robuster Zweikämpfer und willensstarker Antreiber. In elf Erstligaspielen mit ihm hatten die Frankfurter 25 Punkte gesammelt, ein Schnitt von 2,1. Dann fiel Ebimbe von Ende Januar bis Mitte März aus. Ohne ihn ging der Punkteschnitt des Eintracht-Ensembles auf 1,1 runter. „Er war ja nicht umsonst fast Stammspieler, bevor er sich verletzt hat“, sagt Glasner über dessen Stellenwert.

Wie Aaronson agierte Ebimbe gegen Gladbach auf der offensiven Halbposition. Damit stellte der Leihspieler von Paris Saint-Germain, der schon auf der Sechserposition und auf der rechten Außenbahn zum Einsatz gekommen ist, seine Vielseitigkeit zur Schau. „Ich habe das Gefühl, dass Junior wieder voll im Saft steht“, sagte Trapp. „Mit seiner physischen Art hat er noch mal vieles antreiben können.“

Aaronson hatte in seinem dritten Bundesligaspiel ebenfalls großen Anteil daran, dass der Frankfurter Auftritt mit den frischen Kräften von der Bank dynamischer und druckvoller wurde. Folgerichtig erspielten sich die Frankfurter mehr Abschlussaktionen. Der junge Amerikaner sei „unheimlich agil“ gewesen, urteilte Trapp. Aaronson hatte keine Angst, Dinge verkehrt zu machen. Stattdessen brachte er allen Mut auf und forcierte das Angriffsspiel munter mit geradlinigen Aktionen. Und so unbeschwert, wie er als Aktiver auf dem Platz auftrat, führte Aaronson nach getaner Arbeit auch die Gespräche mit den Journalisten.

Frei heraus erzählte er von seinen Gefühlen und Erlebnissen im Kreise der Mannschaft. Von der Unterstützung, die er bisher in Frankfurt erfahren hat. „Ich bin glücklich, einige Minuten bekommen zu haben, es war eine gute Erfahrung.“ Ohne übertrieben zu haben, fand Aaronson, ein „anständiges Spiel gemacht“ zu haben. Er schwärmte von Kapitän Sebastian Rode und Mario Götze, die ihm bei der Integration geholfen hätten. Auch für die Unterstützung seiner Teamkollegen Jesper Lindström und Christopher Lenz ist Aaronson dankbar. „Sie haben mich immer mitgenommen, als ich am Anfang noch kein Auto hatte. Sie waren meine Uber-Fahrer“, sagte er und grinste.

Nach dem starken Leistungsnachweis des Nachwuchses stellt sich die Frage, warum die jungen Wilden nicht schon früher das Eintracht-Spiel beflügeln durften. Vielleicht nicht alle auf einmal, aber einer nach dem anderen. Der eta­blierte Angreifer Rafael Borré beispielsweise – sein letzter Torerfolg liegt länger zurück – war zuletzt eine große Enttäuschung, trotzdem hielt Glasner an ihm fest. Und aus seiner Sicht gibt es gute Gründe dafür, in dem einen oder anderen Fall personell nichts zu überstürzen.

Aaronson, den die Eintracht für rund vier Millionen Euro verpflichtete, habe selbst in der US-amerikanischen Major League Soccer lediglich „400 Minuten gespielt“. Er sei zwar ein „toller Junge“ und „hochtalentierter“ Spieler, aber Aaronson müsse sich erst an die Bundesliga gewöhnen, gab Glasner zu bedenken. Der Trainer betonte in diesem Zusammenhang, dass er seine Mannschaft nicht nach dem Alter oder der Vertragssituation eines Spielers aufstelle, sondern nur nach Leistung. „Wenn ich der Meinung bin, Spieler helfen dem Team, dann bringe ich sie.“

In der Tat präsentierte sich Alidou in Pflichtspielen auch schon so, dass er keine zweite Chance verdient hatte. Jetzt muss seine ordentliche Leistung gegen Gladbach der Gradmesser für ihn sein. Treten die Talente auch in Zukunft so forsch im positiven Sinne auf, wird an ihnen auf Dauer kein Weg vorbeiführen.