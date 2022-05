Was Knauff für die Eintracht so wertvoll macht

Frankfurter Leihgabe vom BVB : Was Knauff für die Eintracht so wertvoll macht

Eine wunderbare Geschichte, eine traumhafte Entwicklung. Vor ein paar Monaten noch kickte Ansgar Knauff für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der dritten Liga. Und jetzt? Jetzt mischt der Offensivspieler die Europa League auf. Kürzlich 20 Jahre alt geworden, kennt der Frankfurter Leihspieler des BVB nur eine Maxime: Immer volle Pulle, immer alles geben.

So wie im Viertelfinale gegen den großen FC Barcelona, als er mit einem Traumtor überzeugte. Und so wie jetzt auch im Halbfinale bei West Ham United. Diesmal ging es schneller, viel schneller, bis Knauff und mit ihm die gesamte Mannschaft jubeln konnten. Fünfzig Sekunden nur dauerte es, dann lag der Ball im Tor der Engländer – und es mutet ein Stück weit unwirklich an, dass der flinke Außenmann diesen Treffer nicht mit dem Fuß, sondern mit dem Kopf erzielte.

Knauff erwischte genau den richtigen Moment, um zielstrebig in den Strafraum der Hammers einzudringen, auf die Flanke von Rafael Borré zu warten und den Ball an United-Keeper Alphonse Areola vorbei über die Linie zu bringen. „Das war ein tolles Gefühl in diesem unglaublichen Spiel“, sagte Knauff später, als der Coup von London perfekt war. „Der Ball von Rafael vor dem 1:0 war super in Richtung Tor gedreht, da musste ich nur noch den Kopf hinhalten.“

Eine Disziplin, die Knauff eigentlich überhaupt nicht liegt, wie auch sein Trainer in einer launigen Anekdote erzählte. Trainer Oliver Glasner berichtete zu vorgerückter Stunde in den weitläufigen Katakomben des London Stadium von dem Trainingsritual, an dem auch und vor allem Knauff eine Rolle spielt. So gehört es zum regelmäßigen Ausklang einer Übungseinheit, mit Flanken und Kopfbällen letzte Ausrufezeichen zu setzen.

„Kevin wird wahrscheinlich auch schmunzeln, dass Ansgar solche Kopfballtreffer macht“, sagte Glasner in London an Torhüter Kevin Trapp gewandt, der neben ihm auf dem Podium im Pressekonferenzraum saß. „Im Training ist Ansgar bei den abschließenden Flanken und Kopfbällen immer der Joker.“ Warum? „Weil es dafür Extrapunkte gibt“ und weil man bei der Eintracht weiß, dass dies nicht Knauffs Kernkompetenz ist.

Kometenhafter Aufstieg von Knauff

Doch weit gefehlt. Er kann es doch. Und bei allem, was Knauff bei seinem kometenhaften Aufstieg in Frankfurt schon erlebt und erreicht hat, gilt es auch jetzt, am Boden zu bleiben. „Er ist bescheiden“, sagte Glasner. „Wir geben ihm nur ein paar Ratschläge.“

Viel ist es nicht, was ihm seine Vorgesetzten sagen müssen – auch nicht für die nächste Prüfung am Montag, dann im Bundesliga-Alltag bei Bayer Leverkusen (20.30 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Bundesliga und bei DAZN). Knauff stürmt und kämpft, gibt keinen Ball verloren, setzt seine Gegenspieler mit konstant hohem Tempo unter Druck und findet immer wieder Lösungen und Ideen für überraschende Momente. Gegen Barcelona überlegte er nicht lange, als sich ihm die Chance bot, beherzt Maß zu nehmen und es mit einem fulminanten Schuss zu versuchen. Ein Tor wie ein Stich ins Herz der Katalanen – so wie jetzt auch der ruck, zuck erzielte Kopfballtreffer gegen die „Hammers“.

Als ob es Markus Krösche zur Winterpause geahnt hätte, als er sich mit den Dortmunder Verantwortlichen schnell über ein Leihgeschäft bis Mitte 2023 einig wurde. „Ansgar passt mit seinem Tempo und seinem Spielverständnis sehr gut in unsere Mannschaft und möchte hier den nächsten Entwicklungsschritt machen. Er ist in der Lage, uns auf den Außenbahnen sofort zu helfen“, begründete der Sportvorstand die Verpflichtungsentscheidung.

Krösche hat nicht geirrt. Knauff hilft der Eintracht wirklich. Hilfe kam aber auch von den Rängen. „Die Fans haben uns wieder sehr geholfen“, sagte Knauff. „Auch wenn es dieses Mal nicht so viele waren, haben sie super Stimmung gemacht. 30 bis 40 Minuten nach dem Spiel haben sie immer noch gefeiert.“

Auf dem Platz impulsiv und kaum zu stoppen, jenseits der Seitenlinie umsichtig und analytisch: Auch in London gehörte Knauff zu den gefragten Gesprächspartnern, und er hatte recht mit seiner Einschätzung, „dass wir die letzten 20 Minuten sehr stark verteidigt haben“. United erhöhte den Druck, hatte Pech, dass Jarrod Bowen mit einem Fallrückzieher zu Beginn der Nachspielzeit nur die Latte traf.

Doch die Eintracht widerstand allem. Und mittendrin der vielseitige Knauff. „Er ist auf einem guten Weg“, sagte sein Trainer. „Er kann eine tolle Karriere starten.“ Und auch weiterhin mit Unbekümmertheit und Tatendrang für große europäische Momente sorgen.