Eintracht-Spieler vor Wechsel : Jetzt lockt Younes der „Hafen“ in Arabien

Eine Zeitlang fühlte sich Amin Younes in Frankfurt heimisch. Der Profi der Frankfurter Eintracht sagte, dass die Mainmetropole sein „Hafen“ sei, den er nun gefunden habe. Das klang danach, als wolle der dribbelstarke Mittelfeldspieler nach seiner Rückkehr nach Deutschland und Stationen in Italien und den Niederlanden in Frankfurt sportlich sesshaft werden.

Nur von Dauer ist seine verbal bekundete Zuneigung für den hiesigen Bundesliga-Standort doch nicht gewesen. Younes wird bei den Hessen nicht an Bord bleiben und stattdessen nach Saudi-Arabien zum dortigen Erstligaklub Al-Shabab Riad wechseln. Die Verhandlungen zwischen den beiden Vereinen befinden sich auf der Zielgeraden, die wichtigsten Punkte sind schon geklärt worden. In den kommenden Tagen wird der Transfer offiziell über die Bühne gehen. Im Gegenzug könnte der Brasilianer Carlos Vinicius von Benfica Lissabon zur Eintracht stoßen. Die Frankfurter sind an einer Verpflichtung des 26 Jahre alten Stürmers interessiert, der in Portugal noch einen Vertrag bis zum 1. Juli 2024 hat.

Nachdem sich das erste Angebot von Al-Shabab Riad noch auf rund drei Millionen Euro belaufen hatte, bot der Klub nun etwa vier Millionen Euro Ablöse für Younes. Das hält die Eintracht in diesem Fall für angemessen. Auf deren Arbeitszettel stand im ersten Schritt das Ziehen der Kaufoption für Younes beim SSC Neapel. Für die Ablösesumme von rund zwei Millionen Euro wechselt der bisherige Leihspieler zunächst fest zu den Frankfurtern, bevor diese ihn dann nach Saudi-Arabien weiterverkaufen.

Nicht auf einen Nenner gekommen

Ein Arbeitsplatzwechsel im Schnelldurchgang. Younes soll sich das so gewünscht haben und deshalb seine Berater schon vor einiger Zeit damit beauftragt haben, für ihn einen neuen Arbeitgeber im Nahen Osten zu finden. Sein Abschied kündigte sich an. Beim Bundesliga-Auftakt in Dortmund (2:5) stand Younes zwar im Kader, aber eingewechselt wurde er von Trainer Oliver Glasner nicht. Auch das war ein Zeichen dafür, dass sich die Wege bald trennen werden.

Younes und die Eintracht kamen nicht mehr auf einen Nenner. Sportlich und finanziell. Aber auch menschlich. Als Zeichen der Wertschätzung durch den Verein pochte der 28-Jährige auf eine Aufstockung seiner Bezüge. Bei seinem Wechsel von Neapel nach Frankfurt hatte er noch aus freien Stücken auf Geld verzichtet – mit der Begründung, dass er das mache, wenn er von einem Verein und dessen Idee überzeugt sei. Dann, so Younes, spiele Geld für ihn eine Nebenrolle.

Dieses Denken sprach für den Deutsch-Libanesen. Doch dann das Umdenken bei ihm. Plötzlich lotete er aus, was er der Eintracht wert ist. Diese soll ihm auch ein verbessertes Angebot gemacht haben. Zu einer Einigung aber kam es nicht mehr. Die Vereinsverantwortlichen zeigten sich irritiert vom Verhalten des Profis und dessen Wandlungsfähigkeit. Sie lernten Younes als Mensch mit zwei Gesichtern kennen.

Glasner hatte sich Mühe gegeben, Younes einzubinden. Der Trainer teilte ihm mit, dass er ihn für einen wichtigen Spieler halte, sofern Younes bereit sei, alles zu geben. „Jeder Spieler kann mir jeden Tag im Training zeigen, dass er es verdient hat, in der Startelf zu stehen. Die Spieler sollen sich zu Höchstleistungen pushen.“ Das gelte für Younes wie für jeden anderen, hatte Glasner vor dem Dortmund-Spiel gesagt. Die Leistungen von Younes im Training ließen zwischenzeitlich nicht zu wünschen übrig. Den Sprung in die Startformation schaffte er am ersten Spieltag der neuen Saison trotzdem nicht.

Nur ein Mal über die volle Distanz

Unter dem Strich blickt Younes auf Höhen und Tiefen in Frankfurt zurück. Auf der einen Seite stehen bei ihm die technischen Kabinettstückchen auf dem Platz, mit denen er die Anhänger begeisterte. Zur Belohnung kehrte Younes nach mehr als drei Jahren in die Nationalmannschaft zurück. Nach drei Testspielen sprang für ihn allerdings kein Platz im EM-Kader heraus.

Für die Eintracht durfte er nur ein Mal über die volle Distanz von 90 Minuten ran. Verletzungsprobleme sorgten dafür, dass er im Endspurt der zurückliegenden Saison oft auf der Bank saß. Zudem kam es mit dem ehemaligen Trainer Adi Hütter in der Vorsaison beim Spiel in Dortmund zu Unstimmigkeiten. Younes soll daraufhin von mehreren Führungsspielern zur Ordnung gerufen worden sein.

Younes‘ Mitspieler Christopher Lenz berichtete am Dienstag davon, dass er „von Amin selbst nicht so viel herausbekommen“ habe über dessen Zukunft. Die aber ist geklärt. Younes wird in den kommenden Tagen die Zelte in Frankfurt abbrechen und in Saudi-Arabien ein neues sportliches Zuhause finden.