Eintracht-Spieler Amin Younes : „Es gibt nicht so viele, die so spielen wie er“

Der Zeitpunkt war günstig gewählt. Joachim Löw, der sich die wachsende Kritik an seinem Arbeitsstil zu Herzen genommen hat und im Jahr der Europameisterschaft wieder mehr Stadionpräsenz zeigen möchte, gehörte am Wochenende zu den wenigen Besuchern, die trotz Corona-Restriktionen in der Frankfurter Arena live dabei sein durften. So konnte er sich aus nächster Nähe den Sieg der Eintracht über die Bayern anschauen, was durchaus Folgen haben könnte.

Fünf Länderspiele stehen bis heute in der persönlichen Bilanz von Amin Younes. Der 27-Jährige gehörte 2017 zur Mannschaft, die sich beim Confed-Cup in Russland durchsetzte. Danach geriet die Karriere des Fußballprofis ins Stocken, seine Verpflichtung von Ajax Amsterdam erfüllte sportlich die Erwartungen, doch am Ende gab es Unstimmigkeiten.

Skepsis gegenüber Wechsel

Auch nach seinem Wechsel zum SSC Neapel liefen die Dinge nicht wie gewünscht. Es gab nicht wenige, die seinen auf Leihbasis vollzogenen Wechsel im vorigen Spätsommer nach Frankfurt mit Skepsis begleiteten und in ihm allenfalls in der Rolle des Ersatzmanns für Daichi Kamada sahen. Ein Irrtum, wie sich inzwischen geklärt haben dürfte.

Nicht erst mit seiner Vorstellung gegen die Münchner am Samstag, bei der er als Vorlagengeber und Torschütze einen großen Beitrag zum Erfolg lieferte, demonstrierte der gebürtige Düsseldorfer, dass die Eintracht mit ihm im Mittelfeld einen Teilchenbeschleuniger hinzugewonnen hat, der die Offensive um eine Qualität bereicherte, die zuvor nicht vorhanden war. Er und Kamada wechseln sich bei den Attacken ab und ergänzen sich als Doppel-Zehner hinter der ersten Angriffsreihe, wenn es darum geht Lücken in der gegnerischen Defensive zu erspähen – und bei Gelegenheit selbst zu hineinzustoßen.

Bruno Hübner gehörte am Dienstag zum Reigen der Gratulanten, die Younes‘ Beitrag zum Höhenflug explizit hervorheben. Der im Sommer scheidende Sportdirektor der Eintracht brachte den Deutsch-Libanesen dabei für ein Comeback im Kreis der Nationalelf ins Gespräch. Er sei sich ziemlich sicher, sagte der 60-Jährige, dass Löw aus Frankfurt abgereist sei und den Namen von Younes auf seinem Merkzettel notiert habe, auf dem der Bundestrainer seine Kandidaten für kommende internationale Aufgaben sammele.

Im Blickfeld der Frankfurter

Es sei „realistisch“, sagte Hübner, dass Younes demnächst wieder das Trikot mit dem Adler auf der Brust tragen werde, in Deutschland gebe es schließlich „nicht so viele, die so spielen wie er“. Gegen Younes zu verteidigen „ist im eins zu eins unangenehm“, er beherrsche „außergewöhnliche Dribblings“ und sei mit seiner Ballgewandtheit auf engstem Raum eine personifizierte Trumpfkarte, die Stürmer wie Silva oder Luka Jovic bei der Eintracht oder eben Timo Werner bei der EM exzellent ins Szene setzen könne.

Hübner berichtete, dass Younes schon vor „drei, vier Jahren“ ins Blickfeld der Frankfurter geraten sei, es jedoch erst mit dem Aufstieg zu einer Adresse mit gehobenen Ansprüchen möglich wurde, ihn zu engagieren. Er ergänze sich nahezu idealtypisch mit Djibril Sow, Makoto Hasebe, Filip Kostic oder Kamada. „Unser erste Gedanke ist mittlerweile fast immer: Wir spielen nach vorne“, wobei Younes mit seiner „kurzen Übersetzung“ in den Zweikämpfen auf die Schnelle „Räume schaffe“, die den Nebenleuten den Platz zur Entfaltung biete.

„Wir haben eine super Ausgangsposition“, sagte Hübner mit Blick auf die Tabelle. Alle seien zurecht Stolz auf den vierten Platz, doch niemand ruhe sich auf dem Erreichten aus. Noch seien 36 Punkte zu vergeben. Die Eintracht bringt es vor der Partie an diesem Freitag in Bremen wie auch die Wolfsburger auf 42 Zähler, einzig Leipzig (47) und die Bayern (49) haben mehr zu bieten; als erste Verfolger sitzen den Frankfurtern Leverkusen (37) und Dortmund (36) im Nacken.

Hübner mahnt zur Vorsicht

„Wir wollen die Euphorie nicht bremsen, müssen aber die Kirche im Dorf lassen“, mahnte Hübner all jene, die jetzt sogar von einem Sprung nach ganz oben träumten: „Die Qualifikation für die Champions League wäre für uns wie der Gewinn der Meisterschaft.“ Hübner nannte den Zustand der Mannschaft „wesentlich stabiler“ als im Frühling 2019, als sie zuletzt auf Kurs in Richtung Big Business lag und die günstige Ausgangsposition noch verspielt wurde. Seinerzeit war die Eintracht zusätzlich in der Europa League gefordert und musste dem Kräfteverschleiß Tribut zollen. „Heute haben wir keine Müdigkeit in Kopf und Körper“, sagte Hübner, und nannte es ausschlaggebend, „dass wir auf den Schlüsselpositionen gut besetzt sind.“

Das führe auch dazu, dass gegen Werder der gelbgesperrte Evan Ndicka adäquat ersetzt werden könne: Sebastian Rode wird voraussichtlich als Sechser dabei sein und Martin Hinteregger auf die linke Position in der Dreierkette rücken, während Hasebe die zentrale Rolle einnimmt. Der Japaner sei ungeachtet seines fortgeschrittenen Alters nicht wegzudenken aus der bestmöglichen Formation. Hübner nannte den 37-Jährigen einen „Top-Top-Top-Profi“, dessen Berufsauffassung mustergültig sei: „Ich habe noch nie jemand mit solch einer Einstellung gesehen.“ Zu „98 Prozent“ stehe die Verlängerung von Hasebes Vertrags um eine weitere Saison fest.

Sollte es tatsächlich mit der Qualifikation für die Königsklasse klappen, sieht Hübner die Frankfurter auch noch besser gewappnet für die zu erwartenden Avancen der Konkurrenten aus Spanien, Italien und England, denen die Auftritte von Silva und Kostic nicht entgangen sind. Im Falle der Büffelherde sei es das „Leid der Eintracht“ gewesen, nicht mithalten zu können, als Luka Jovic, Sebastien Haller und Ante Rebic mit Millionensummen der Kopf verdreht wurde. Grundsätzlich sei es nach wie vor so, dass der Klub abwägen müsse, ob es sinnvoll sei, hohe Ablöse zu generieren, um damit neue Investitionen zu tätigen. „Erreichen wir aber die Champions League“, schlussfolgerte Hübner, „legen wir die Hürden höher.“