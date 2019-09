Eintracht-Trainer Adi Hütter : „Das gibt es europaweit nicht noch einmal“

Aktualisiert am

Im Frühjahr wurde die Eintracht überraschenderweise zum Flaggschiff der Bundesliga im Europapokal. Alle anderen Teams waren ausgeschieden, am Ende holte Ihre Mannschaft mehr Punkte für den deutschen Fußball in der Uefa-Wertung als die Bayern. Was löst diese Tatsache bei Ihnen vor dem Auftakt der neuen Europa-League-Saison gegen Arsenal (18:55/ live im F.A.Z.-Liveticker und DAZN) aus?

Die Punkte für die Fünfjahreswertung waren ein netter Nebeneffekt. Aber es war sehr schön für uns zu spüren, dass irgendwie ganz Deutschland hinter uns steht, dass uns ganz Deutschland in diesen K.o.-Spielen der Europa League begleitete.