Zweite Eintracht-Mannschaft : Aufregung in der Hessenliga

Die Hessenliga sei eine „tolle Liga“, sagt Thomas Balser. Der „Vereinsvertreter Hessenliga“, so seine offizielle Bezeichnung, lobt den fairen und unkomplizierten Umgang miteinander in der fünfthöchsten Spielklasse, die aktuell 22 Klubs umfasst. Man respektiert und achtet sich. Auch die zweite Vereinsmannschaft der Frankfurter Eintracht, die von der kommenden Saison an ohne sportliche Qualifikation zum Bestand gehören wird, werde von jedem Klub „freundschaftlich aufgenommen“, kündigt der Sportliche Leiter des SV Zeilsheim an. Gleichwohl bleibe ein „gewisses Geschmäckle“ zurück. „Kritisch“ würden die Pläne der Eintracht zwar nicht gesehen, das sei der falsche Begriff. Aber „eine gewisse Skepsis“ würde bei dem einen oder anderen Verein vorherrschen, räumt Balser ein: „Wir müssen und können damit leben.“

Nachdem der Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung des Hessischen Fußball-Verbandes (HFV) in dieser Woche die „Eingliederung“ von Eintracht Frankfurt II in der neuen Runde beschlossen hat, verfügt der Fußball-Bundesligaklub zukünftig wieder über eine Nachwuchsmannschaft, die als die „kleine Eintracht“ bezeichnet werden kann. „Die HFV-Spielordnung sieht diese Möglichkeit vor, dass ab 1. Juli eine untere Mannschaft eines Vereins der Lizenzligen auf Verbandsebene eingruppiert werden kann“, erklärt HFV-Vizepräsident Torsten Becker das Vorgehen. Die Satzungsänderung war für die Eintracht der Startschuss, ein altes Projekt neu in Angriff zu nehmen.