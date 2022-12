Gewalt von Fußballfans : „Wir müssen diese Eskalation stoppen!“

Herr Brehl, wir wollen und werden mit diesem Interview vor allem nach vorne schauen. Aber wir müssen dafür auch über den 13. September 2022 sprechen. Würden Sie schildern, was aus Ihrer Sicht an diesem Tag passiert ist?

Ich stand im Eintracht-Fanblock im Stadion von Olympique Marseille, schaute den Block hinunter und sah auf einmal diese Rakete anfliegen. Ich habe instinktiv den rechten Arm hochgerissen und eine kleine Drehbewegung gemacht. Und dann gab es den Einschlag. Wie ein Boxschlag auf die Brust. Ich bin nach links wie in Zeitlupe umgefallen und habe sofort gemerkt, dass ich auf meiner linken Seite halbseitig gelähmt bin. Ich bin aber nicht, wie an anderen Stellen immer wieder geschrieben wurde, einen Treppenabsatz hinuntergestürzt, sondern einfach auf den zwei, drei Stufen, die es da neben mir gab, mit dem Hals aufgeschlagen nach meinem Sturz, weil ich mich ja nicht mehr abfangen konnte durch die Lähmung. Da habe ich mir ziemlich sicher auch den Halswirbel und die Rippen gebrochen. Diese Rakete oder vielmehr: diese glühende Masse, die lag dann vor meinem Gesicht und ich habe, glaube ich, noch versucht die Hand vors Gesicht zu halten, meine rechte Hand, an der ich auch Verbrennungen erlitten habe, um mein Gesicht zu schützen, damit das nicht die Augen oder die Nase oder die Gesichtshaut verbrennt. Meine Lebensgefährtin, die neben mir stand, ist mir sofort zu Hilfe gesprungen und hat diese glühende Masse weg befördert. Und in dem Moment kamen dann auch schon Leute, die das beobachtet hatten, auf mich zugestürzt. Die haben dann auf die Halswunde Schals und T-Shirts und alles, was sie zur Verfügung hatten, drauf gedrückt und mich versucht zu stabilisieren.

Das haben Sie alles bei vollem Bewusstsein miterlebt?

Ich war bei vollem Bewusstsein, ja. Ich hatte auch keine Schmerzen, außer am Hals, weil ich damit auf der Treppenabsatzkante lag. Aber an der verbrannten Hand hatte ich keine Schmerzen und auch nicht auf der Seite, die getroffen war. Allerdings habe ich meinen Arm nicht mehr gespürt. Deswegen habe ich meine Lebensgefährtin gefragt: „Ist der überhaupt noch dran oder ist er irgendwie abgerissen? Ich spüre ihn nicht mehr.“

War Ihnen sofort klar, wie ernst die Situation ist oder vielleicht hätte werden können?

Es hat schon so eine halbe Minute gedauert, bis ich das alles realisiert habe. Auch, dass ich nicht tödlich verletzt bin. Diese halbe Minute aber war natürlich nicht so schön. Da habe ich mir die Frage gestellt: „Was ist, wenn du jetzt gleich bewusstlos wirst, wenn es die Halsschlagader ist? Was sage ich jetzt meiner Lebensgefährtin?“ Das war diese berühmte Nahtoderfahrung, aber ohne dass ein Film abläuft, was im Leben so passiert ist. Es war ein Schockzustand, ein Zustand der Hilflosigkeit: Ich liege jetzt hier und kann nichts tun und bin völlig abhängig von anderen. Das ist auch das, was mich bis heute noch verfolgt. Dieses Liegen und Warten. Die Frage, ob man mir noch helfen kann oder ich gleich nicht mehr auf dieser Welt bin. Das war schwer auszuhalten. Um mich herum waren aber all diese Leute, die sich um mich gekümmert haben, und dann kamen die französischen Rettungskräfte, da habe ich immer mehr Vertrauen gefasst. Als ich erstversorgt war und aus dem Stadion getragen wurde, habe ich im Hintergrund die Champions-League-Hymne gehört, da war das Spiel also noch immer nicht angepfiffen.