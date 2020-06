Eintracht-Einzelkritik : Abraham mit Köpfchen, Kostic zu zaghaft

Aktualisiert am

Frankfurt besiegt in der Bundesliga den FC Schalke knapp aber verdient und darf weiter von der Europa League träumen. Dabei überzeugen aber längst nicht alle. Die Spieler der Eintracht in der Einzelkritik.

Kevin Trapp: Der Torwart lebte eine erste Halbzeit, in der sich ihm keine Gelegenheit bot, sein Können zu demonstrieren. Beim Gegentor durch McKennie ohne Abwehrchance (59.). Verhinderte gedankenschnell gegen Matondo Schlimmeres (75., 83.).

Danny da Costa: Dem rechten Mann in der Abwehrkette boten sich Freiräume. Schaltete sich immer wieder nach vorne ein, seinen Hereingaben fehlte es an Genauigkeit. Kam in der 16. Minute unbedrängt zum Abschluss, konnte sich aber nicht zwischen Schuss und Querpass entscheiden.

David Abraham: Traf per Kopf zum 2:0 (49.). Zu den Pluspunkten, mit denen sich der bald 34-Jährige noch immer gegen jüngere Widersacher behaupten kann, zählt seine Laufstärke. Rettete gegen Gregoritsch den Sieg auf der Linie (75.).