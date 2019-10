Attentat auf Borussia Dortmund : „Dann hätte es Tote im Bus gegeben ...“

Eine Stunde bevor die Mannschaft ins Stadion fährt, erreicht Christian Schulz das Hotel l’Arrivée. Es ist Mittwoch, circa 17.45 Uhr, am 11. April 2017. Er hat das Team morgens schon vom Hotel zum Trainingsgelände nach Dortmund-Brackel gefahren, wo der BVB kurz trainiert. Anschwitzen, für das Hinspiel im Viertelfinale der Champions League gegen die AS Monaco. Nach der Trainingstour muss Schulz noch mal zurück zum Trainingsgelände, um die Fußballschuhe und die Schienbeinschoner direkt ins Stadion zu fahren. Champions-League-Spieltage sind für Schulz immer ein ziemliches Rumgegurke durch Dortmund.

Bevor Schulz, Spitzname „Schulle“, ein letztes Mal zurück ins Hotel fährt, trinkt er einen Kaffee im Trainingszentrum. Dann geht er durch den Bus, kontrolliert, ob ein Spieler was vergessen hat, und füllt die Getränke auf. Normalerweise ist Schulz eine Stunde vor der Abfahrt wieder im Hotel. An diesem Tag sind es anderthalb Stunden. Champions-League-Abende sind auch für ihn etwas Besonderes. Er spürt ein Kribbeln: „Ich bin ja selbst Fan.“

Schulz fährt mit dem Bus rückwärts die Auffahrt hoch, damit er später vorwärts starten kann. Das Einparken vor dem Hotel ist ein bisschen kompliziert, die Auffahrt ist eng. Danach trinkt Schulz im l’Arrivée noch einen Kaffee. Es ist Zeit genug. Mit den Physiotherapeuten verlädt er die letzten Utensilien. Dann schließt er die Gepäckklappe, setzt sich in den Bus und wartet. Eine gute halbe Stunde, wie immer. Abfahrt ist um 19.15 Uhr.

Thomas Tuchel hat die Gewohnheit, die Abschlusssitzung im Hotel unmittelbar vor der Abfahrt ins Stadion abzuhalten, immer um 19 Uhr. Sie dauert zehn, zwölf Minuten. Dann gehen die Spieler geschlossen zum Bus. Pünktlich um 19.15 Uhr dreht Schulz den Schlüssel um, startet den Motor und setzt den Zwanzigtonner in Bewegung. „Die Abfahrt ist eigentlich immer eine Punktlandung. Wenn um 19.15 Uhr Abfahrt ist, dann ist um 19.15 Uhr Abfahrt. Und nicht um 19.17 Uhr.“

In der ersten Reihe, auf der rechten Fensterseite, schräg hinter Schulz, sitzt Tuchel. Die Reihe direkt hinter Schulz ist frei an diesem Abend. Bei Auswärtsspielen ist das der Platz von Zorc, aber bei Heimspielen nimmt er meistens, so wie an diesem Abend, den eigenen Wagen. In den Reihen dahinter sitzen die Assistenten, dann kommen die Spieler. Stammplätze, auch im Bus. Aubameyang sitzt weit vorne, Weidenfeller ziemlich weit hinten. Bartra ganz hinten, auf dem letzten Platz, direkt am Fenster auf der rechten Seite.