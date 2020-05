Dynamo Dresden : Veto vom Gesundheitsamt

Aus Dresden kommen derzeit eigentlich recht gute Nachrichten. Die Zahl der neuen Corona-Fälle lässt sich an jedem Tag in der vergangenen Woche buchstäblich an einer Hand abzählen. Am Freitag etwa waren es zwei, am Samstag fünf – was zusammen mit zwei anderen Tagen der Höchstwert ist.

Ebenfalls am Samstag traf das Gesundheitsamt der sächsischen Landeshauptstadt allerdings eine Entscheidung, die für den Fußball – oder jedenfalls für die von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) verfolgten Pläne – eine äußerst schlechte Nachricht bedeutet. Die beiden positiven Fälle, die ein Jenaer Labor im Zweitliga-Kader von Dynamo Dresden ermittelt hat, stellen das DFL-Konzept für einen Restart der beiden Bundesligen in höchstem Maße in Frage, noch bevor das erste Spiel überhaupt begonnen hat. Aus Sachsen gehen Schockwellen für den deutschen Fußball aus.

Eigentlich wollte sich das Team von Dynamo, der Tabellenletzte der zweiten Liga, an diesem Montag in die im Rahmen des DFL-Hygienekonzepts vorgeschriebene einwöchige Quarantäne begeben, in ein Vier-Sterne-Hotel in der Stadt. Stattdessen heißt es jetzt: häusliche Quarantäne, und zwar zwei Wochen – für das komplette Team. Der Trainingsbetrieb kommt damit praktisch zum Erliegen, der für den Sonntag geplante Spieltermin bei Hannover 96 ist Makulatur, der in der Woche darauf zu Hause gegen Fürth nach Lage der Dinge auch. „Fakt ist, dass wir in den kommenden 14 Tagen weder trainieren noch am Spielbetrieb teilnehmen können“, sagte Ralf Minge, der Dresdner Sportgeschäftsführer, laut einer Vereinsmitteilung.

Wie soll, wie kann es weitergehen? Für die DFL ist der Fall in doppelter Hinsicht heikel. Erstens, weil er eigentlich gar nicht hätte eintreten sollen – das Hygienekonzept zielte darauf ab, alles Mögliche zu unternehmen, um den Fall einer Mannschaftsquarantäne zu vermeiden, wobei immer klar war, dass die Entscheidung bei den Gesundheitsämtern liegt. Zweitens aber steht wie im Brennglas die sportliche Sinnhaftigkeit des ganzen Konzepts in Frage. Dynamo ist mit 24 Punkten Letzter der zweiten Liga, der Abstand zum Relegationsplatz beträgt einen Punkt, der zum rettenden Ufer derer vier – kein Ding der Unmöglichkeit, das aufzuholen. Für den Trainingsrückstand von zwei Wochen gegenüber der Konkurrenz jedoch lässt sich das nicht sagen. Das ist ein drastischer Nachteil im Abstiegskampf. Zugleich stehen für Dresden auch noch Spiele gegen die Aufstiegsaspiranten aus Bielefeld, Hamburg und Stuttgart im Plan, je nach weiterem Verlauf könnten nun auch da Verzerrungen entstehen. Ergibt das alles überhaupt noch einen Sinn?

Seifert verbreitet Zuversicht

Für Christian Seifert ist die Antwort auf diese Frage klar. Der Geschäftsführer der DFL saß am Samstagabend im „Sportstudio“ des ZDF, wenige Stunden nachdem ihm die schlechten Nachrichten aus Dresden zugetragen worden waren. Er gab sein Bestes, weiter Zuversicht zu verbreiten. „Ich interpretiere das nicht als Rückschlag. Wir haben immer gesagt, dass das etwas ist, worauf wir uns einstellen müssen“, erklärte der oberste Krisenmanager des deutschen Klubfußballs tapfer. Eigentlich sei die Sache zunächst einmal ganz einfach: „Für die zweite Liga, wo eben 81 Spiele anstehen, bedeutet das für den Moment, dass zwei Spiele von Dynamo Dresden vorerst nicht gespielt werden können.“ Der Spielplan biete genug Luft, um diese Partien nachzuholen. Es gibt Wochen ohne Spiele, in einer Woche sind die Halbfinals des DFB-Pokals geplant, auch eine abgesagte Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen muss noch nachgeholt werden. „Momentan hätte ich es mir anders gewünscht“, sagte Seifert, „aber es war klar, dass es passieren kann.“