Irre Tore-Show bei Liga-Sieg : Warum BVB-Erlöser Haaland nicht aufzuhalten war

So einen verrückten Einstand hat sich nicht einmal Erling Haaland selbst erträumt: Borussia Dortmund zeigt beim FC Augsburg lange eine ganz schwache Leistung – dann wird der Neuzugang eingewechselt. Und ändert alles.

Mann des Spiels: BVB-Profi Erling Haaland in Augsburg Bild: Reuters

Der FC Augsburg wusste nicht, ob der Dortmunder Winterzugang Erling Haaland überhaupt spielen würde, aber er wähnte sich vorbereitet. „Wir haben einige Szenen mit ihm angeschaut“, sagte FCA-Trainer Martin Schmidt. Die Videos zeigten die Stärken, die der 19 Jahre alte Norweger in seiner Zeit in Salzburg gezeigt hatte: „Seine Läufe in die Tiefe, sein linker Fuß“, fasste Schmidt zusammen.

Als Haaland, der 20-Millionen-Euro-Mann, in der 56. Minute beim Stand von 3:1 für Augsburg eingewechselt wurde, „war er für uns ein normaler Stürmer, den wir einfach nur verteidigen wollten“, so Schmidt, „man hatte viel über ihn gelesen, doch das allein hat uns noch nicht beeindruckt“. Dann jedoch „ging es ganz schnell“, binnen zwanzig Minuten erzielte Haaland drei Treffer für Borussia Dortmund, das noch 5:3 gewann – und Schmidt stellte den Nachmittag, an dem er den linken Fuß und die Läufe der Neu-Borussen live erlebt hatte, unter eine Schlagzeile: „Der Haaland-Schock.“ Das war die Augsburger Perspektive auf ein Spiel, über das Abwehrchef Jeffrey Gouweleeuw sagte: „Unglaublich, dass wir es verloren haben.“ Wann führt man als FCA schon mal 3:1 gegen den BVB?