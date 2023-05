Der Schriftsteller Eduardo Galeano hat in den 1990er-Jahren einprägsame Worte gefunden, um den vielleicht größten kollektiven Schockmoment zu beschreiben, den es jemals in einem Fußballstadion zu erleben gab. Fast 200.000 Menschen sahen 1950 das entscheidende WM-Spiel im Maracana von Rio de Janeiro, die Brasilianer galten gegen Uruguay als sichere Sieger und verloren nach einem späten Gegentor 1:2. Danach, so Galeano, „brach im Stadion ein Schweigen aus, das tosendste Schweigen der Fußballgeschichte“. Es wäre interessant zu wissen, wie der 2014 verstorbene Uruguayer die Regungslosigkeit von Dortmund eingeordnet hätte, die sich am Samstag nach dem 2:2 gegen Mainz 05 über den Rasen und die Tribünen legte.

Die Spieler sanken zu Boden und blieben minutenlang wie eingefroren liegen, weinend, verzweifelt, hilflos. Die berühmte „Süd“, die lauteste Tribüne der Bundesliga, war erstarrt, niemand ging, niemand brüllte oder sang. Es war ein Stillleben der totalen Hilflosigkeit, die viele Dortmunder noch lange erfüllen wird. Sie hatten elf Jahre auf so eine Chance gewartet und ließen diese ungenutzt, nachdem sie zuvor sämtliche Heimspiele des Jahres 2023 in allen Wettbewerben gewonnen hatten. „So hart ist manchmal der Fußball“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, „ich weiß noch nicht genau, warum und weshalb das heute passiert ist. Vielleicht werde ich es nie erfahren.“