In der Lobby des Fünf-Sterne-Hotels Hilton Munich Airport, das einmal ein Kempinski-Hotel war, stehen achtzehn Palmen, die, wenn ich unterschiedlichen Quellen glauben darf, vor drei Jahrzehnten nur zur Ausgestaltung des Hotels von Miami nach München gebracht worden sind. Einige dieser Palmen erreichen eine Höhe von siebzehn Metern, was in vielen Hotellobbys ein Problem darstellen würde, hier aber nicht, schwebt doch das über den Palmen aufgespannte Glasdach erst in vierundzwanzig Meter Höhe.

Auch nach dreißig Jahren des Herumstehens in der Lobby machen die Palmen immer noch einen hervorragenden, lebenstüchtigen und kräftigen Eindruck. Erst später erfahre ich, dass das daran liegt, dass sie bereits bei ihrer Ankunft für die vielleicht Ewigkeit mit Glasfasern mumifiziert worden sind.