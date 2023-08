England sollte es werden – Spanien ist es geworden. Primera Division statt Premier League. Für Djibril Sow geht es in den Süden. Die Adresse, für die sich der Schweizer letztlich im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Lazio Rom entschieden hat, kann sich sehen lassen: FC Sevilla. Sieger der Europa League. Rekordchampion der Europa League. Schon sieben Mal haben die Männer aus Andalusien den Pokal in den Vitrinenschrank ins Estadio Ramón Sanchez Pizjuán geholt.

Eine Spielstätte, in der der langjährige Eintracht-Profi Sow fortan seine Heimspiele austragen wird und an die er allerbeste Erinnerungen hat. Im Mai 2022 hat er dort gemeinsam mit seinen Frankfurter Spielkameraden die Europa League gegen die Glasgow Rangers gewonnen. Noch spät am Abend, als die Partie begann, waren es mehr als 30 Grad in der andalusischen Hauptstadt, die als eine der heißesten Städte Europas gilt.

Sauber und fair

Am 11. August (21.30 Uhr live bei DAZN) wird Sow erstmals für seinen neuen Klub am Ball sein. Zum Saisonstart kommt der FC Valencia, und der Schweizer rechnet schon damit, dass er sofort zum Stamm des FC Sevilla gehört. Schließlich haben sich die Spanier den Transfer rund 14 Millionen Euro kosten lassen. Eine Summe, die seinerzeit investiert worden war, um Sow 2019 von einem Wechsel aus der Schweiz in die Bundesliga zu überzeugen. Sow kam als Meister von den Young Boys Bern nach Frankfurt – und jetzt hat er seinen langjährigen Klub als untadeliger Sportsmann verlassen.

Vertraglich war Sow noch bis Mitte 2024 an die Eintracht gebunden. Dass er nun geht, war Teil seines Strategieplans und die Frucht der Unterredungen und Absprachen mit der Eintracht-Führung. Sportvorstand Markus Krösche hatte stets betont, dass man Sow für eine entsprechende Transferentschädigung gehen lassen würde. Sein Abgang ist sauber und fair vonstatten gegangen. Sogar die letzten entscheidenden Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Sevilla, die in der vergangenen Woche am freien Nachmittag des Eintracht-Trainingslagers in Windischgarsten an neutraler Stätte in Salzburg geführt wurden, waren transparent abgesprochen worden.

26 Jahre alt ist der Schweizer Dauerläufer – und mithin auf der bisherigen Höhe seiner Schaffenskraft. An der Seite von Eintracht-Kapitän Sebastian Rode war Sow der Umschaltspieler, der als Scharnier zwischen Defensive und Offensive wirkte. Dass er es in seinen vier Frankfurter Jahren auf 160 Pflichtspieleinsätze gebracht hat, ist keine Überraschung. Sow war und ist ein Musterprofi, auf den sich die jeweiligen Eintracht-Trainer stets verlassen konnten. Gewiss, seine Torausbeute ließ ein wenig zu wünschen übrig. Doch immerhin erzielte er acht Treffer und leistete 13 Mal wertvolle Vorbereiter- und Vorlagendienste.

Ramaj nach Amsterdam

Dass Sow fortan für Sevillas führenden Verein FC am Ball ist – auch Stadtrivale Real Betis ist ein erstklassiger Arbeitgeber und Konkurrent in der spanischen Liga –, dürfte auch seiner weiteren Nationalmannschaftskarriere förderlich sein. In der Nati genannten Auswahl der Eidgenossen hat es Sow bislang auf 38 Einsätze gebracht. Mit dem FC Sevilla hat sich Sow auf einen Arbeitsvertrag bis Mitte 2028 geeinigt. Aktuell braucht er im heißen Sevilla nicht zu schwitzen. Der Schweizer ist sofort in die Vereinigten Staaten geflogen, wo der Europa-League-Sieger ein Trainingscamp im Westen des Landes bezieht. Der FC bereitet sich in San Francisco auf den Punktspielbetrieb vor.

Unterdessen zieht es auch Diant Ramaj in die große Fußballwelt. Der 21 Jahre alte Ersatztorhüter der Eintracht verlässt Frankfurt und wechselt zu Ajax Amsterdam. Erstaunlich dabei: Der holländische Rekordmeister überweist eine Ablösesumme von zunächst neun Millionen Euro. Weitere Bonuszahlungen können bei entsprechender Entwicklung des Schlussmanns dazu kommen. Die Eintracht hatte Ramaj vor zwei Jahren vom 1. FC Heidenheim verpflichtet – für 100.000 Euro.