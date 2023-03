Aktualisiert am

Dietmar Hopp gibt Stimmenmehrheit in Hoffenheim zurück

„Mir ging es nie um Macht“ : Dietmar Hopp gibt Stimmenmehrheit in Hoffenheim zurück

Seit 2015 gilt für die TSG Hoffenheim in der Fußball-Bundesliga ein Sonderstatus bezüglich der „50+1-Regel“. Das ändert sich nun. Dietmar Hopp verbindet seine Entscheidung mit einer klaren Botschaft.

Dietmar Hopp wird seine Stimmrechtsmehrheit an der TSG Hoffenheim-Spielbetriebs GmbH wieder an den Mutterverein TSG 1899 Hoffenheim e.V. ohne Entschädigung zurückgeben. Wie der Fußball-Bundesligaklub an diesem Mittwoch mitteilte, verzichtet der bisherige Mehrheitsgesellschafter auf die zum 1. Juli 2015 wirksam gewordene Ausnahmegenehmigung. Zuvor hatte der „Kicker“ darüber berichtet.

Die Rückgabe bedeutet, dass der Fußballklub seinen Sonderstatus außerhalb der 50+1-Regel aufgibt. Die Regelung, die nur im deutschen Profi-Fußball gilt, besagt im Grundsatz, dass die Entscheidungsmehrheit bei einem Investoreneinstieg immer beim Stammverein bleiben muss. Damit soll verhindert werden, dass Klubs – wie beispielsweise in England – vollständig veräußert werden.

Hopp: „Habe mich Regularien immer verpflichtet gefühlt“

Das Bundeskartellamt hatte die 50+1-Regel im Jahr 2021 sportpolitisch als unbedenklich eingestuft, aber die drei Ausnahmen für die TSG 1899 Hoffenheim mit Mehrheitseigner Hopp sowie die von Unternehmen gelenkten Klubs Bayer Leverkusen und VfL Wolfsburg kritisiert. Die drei Vereine sind derzeit von der 50+1-Regel befreit, da sie seit mehr als 20 Jahren von einem Konzern oder Investor maßgeblich unterstützt werden. Derzeit läuft immer noch das Klärungsverfahren.

„Mir ging es nie um Macht“, sagte Hopp laut Mitteilung: „Wir haben vor und nach der Erteilung der Ausnahmegenehmigung immer im Sinne von 50+1 agiert. Der Sonderstatus diente nie dazu, diese Regelung aushöhlen oder unterwandern zu wollen. Ich weiß, dass die 50+1-Regelung, die ich immer befürwortet habe, ein hohes Gut im deutschen Fußball darstellt.“

Zuletzt hatte es im Umfeld des abstiegsbedrohten Vereins zunehmend Kritik an der Entscheidungshoheit Hopps gegeben. Dieser Kritik hat er nun den Wind aus den Segeln genommen, bereits in den kommenden Tagen soll die Rückgabe der Rechte in die Wege geleitet werden. Ein „Kapitalabfluss“ sei mit dem Schritt nicht verbunden, ließ die TSG wissen.

„Im Zuge der Debatten ist es mir jetzt wichtig, für die TSG klare Verhältnisse im Sinne der geltenden Regularien zu schaffen, denen ich mich immer verpflichtet gefühlt habe“, erklärte Hopp.