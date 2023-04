Nachhaltig ist die Wirkung der Proteste nicht gewesen, die vor zwei Wochen in den Kurven der Bundesligastadien stattgefunden haben. Klar ist damit, was zu erwarten war: Einige organisierte Fans sind gegen den Verkauf von Anteilen an eine noch zu gründende Tochtergesellschaft der Deutschen Fußball-Liga (DFL), in die die nationalen und internationalen Medienrechte ausgelagert werden sollen.

Der Verkauf von wahrscheinlich 12,5 Prozent an diesem Unternehmen soll 2,5 bis drei Milliarden Euro in den deutschen Klubfußball spülen, nun waren Banner mit Botschaften wie „Ihr spekuliert mit der Zukunft der Liga“ zu lesen. Dabei erhalte der Investor beispielsweise „keinerlei Mitbestimmungsrecht“, sagt DFL-Präsidiumssprecher Hans-Joachim Watzke. Die Zusammenarbeit soll nach 20 bis 25 Jahren automatisch enden, das Investment sei nicht vergleichbar mit den Aktivitäten irgendwelcher Golfstaaten oder Milliardäre, die Klubs kaufen und ins operative Geschäft eingreifen.