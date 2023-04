Die Vertreter aus Präsidium und Aufsichtsrat der Deutsche Fußball Liga (DFL) haben den nächsten Schritt in Richtung einer Revolution unternommen und am Dienstag die Angebote mehrerer an einer Milliarden-Investition in den deutschen Klubfußball interessierter Private-Equity-Unternehmen diskutiert. Dabei wurde „einstimmig beschlossen, dass der Prozess bezüglich einer strategischen Partnerschaft auf Liga-Ebene fortgesetzt wird und die Eckpunkte einer Partnerschaft den 36 Profiklubs im Rahmen einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung am 24. Mai 2023 zur Entscheidung vorgelegt werden“, wie die DFL mitteilte.

Auf den ersten Blick klingt das, als sei ein erfolgreicher Fortgang des Geschäftes ziemlich sicher, zumal sich eigentlich alle einig sind, dass das Geschäftsmodell der DFL weiterentwickelt werden muss. Unter anderem soll es eine eigene Streaming-Plattform geben, über die sich die Spiele und andere Bundesligainhalte zunächst auf den internationalen Märkten und in einem weiteren Schritt womöglich in Deutschland direkt ans Publikum verkaufen ließen.

Mehr als zwei Milliarden Euro soll der Investor zur Verfügung stellen, als Gegenleistung würde er für einen Zeitraum von 20 bis 30 Jahren 12,5 Prozent der Einnahmen aus der nationalen und internationalen Medienvermarktung erhalten. Wobei diese Rahmendaten Gegenstand von weiteren Verhandlungen sein können. Vorerst wurden „Kriterien zur detaillierten Bewertung und Auswahl eines strategischen Partners verabschiedet, um in einem nächsten Schritt den Interessentenkreis auf drei zu reduzieren“, schreibt der Ligaverband.

Wie wird das Geld verwendet?

Von einem harmonischen Prozess kann aber nach Informationen der F.A.Z. keine Rede sein, denn längst nicht alle Klubs sind von dem Vorgehen überzeugt. An mehreren Bundesliga-Standorten ist zu hören, dass sich Vereine nicht gut informiert fühlen von der Arbeitsgemeinschaft „Zukunftsszenarien“, die den Prozess gemeinsam mit der Deutschen Bank und dem Bankhaus Nomura gestaltet hat. Auf der einen Seite werde das Projekt vorangetrieben, zugleich seien aber grundlegende Fragen ungeklärt, ohne deren Beantwortung es für viele Klubs unmöglich ist, eine fundierte Haltung zu dem Vorhaben einzunehmen, sagen Beteiligte.

Auch DFL-Interimsgeschäftsführer Axel Hellmann, der als einer der Hauptantreiber des Projektes gilt, wurde zunehmend kritisch betrachtet, denn bislang ist es nicht gelungen, eine Antwort auf die Hauptfrage zu geben, die sich alle stellen: Wie genau wird das Geld verwendet werden? Mancher Funktionär glaubt, das müsse unbedingt geklärt sein, bevor die nächsten Schritte folgen und konkret mit dem Investor verhandelt wird.

Neben dem Betrag von etwas unter einer Milliarde Euro, der für die Entwicklung der Streamingplattform und einiger andere Internationalisierungsvorhaben gebraucht wird, soll eine noch größere Summe an die Klubs fließen. An dieser Stelle gehen die Interessen auseinander. Branchengrößen wie der FC Bayern, die international spielen und kein Geld brauchen, um ihre Infrastruktur und ihre Digitalisierung voranzutreiben, wollen die Mittel in ihre Mannschaft stecken, um in der Champions League erfolgreich zu bleiben.

Und sie verlangen mit guten Argumenten einen großen Anteil der frischen Mittel. Wenn aber die Großen viel kriegen und die Kleinen weniger, nimmt der nationale Wettbewerb schaden, der schon jetzt an der enormen Ungleichheit der 36 Vereine leidet. Daher müsse der Businessplan ein schlüssiges Konzept enthalten, mit dem der Wettbewerb der Ersten und Zweiten Bundesliga dauerhaft so attraktiv wird, dass die Leute in Deutschland und in aller Welt noch mehr Bundesligainhalte kaufen; dass Amerikaner, Inder oder Chinesen schon zuschauen würden, wenn mit frischen Geld große Stars angelockt werden, reicht vielen Verantwortlichen als Antwort nicht aus.

Genau um solche Aspekte geht es, wenn die DFL mitteilt, dass „zahlreiche Anregungen aufgenommen und Detailfragen erörtert“ wurden, „die Eingang in das Gesamtkonzept finden“ sollen. Als Knackpunkte werden ein Konzept für eine sinnvolle Geldverteilung und ein überzeugender Businessplan genannt, der den Ligen mehr Geld einbringt, als der Investor für sich behält.

Nun wird den Klubs in zwei weiteren Informationsgesprächen ein unter Berücksichtigung der vielen Bedenken aktualisiertes Konzept vorgelegt, bevor auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am 24. Mai darüber entschieden wird, „ob auf Basis des Konzepts und der ausgewählten indikativen Angebote der Eintritt in die nächste Prozessphase und weitere Verhandlungen mit einzelnen Interessenten erfolgen“ soll, erklärte die DFL. Am Ende müssen mindestens zwei Drittel der Vereine zustimmen.