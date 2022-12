Vertrauen verloren : DFL-Chefin Hopfen soll abgelöst werden

Aktualisiert am

Donata Hopfens Tage an der Spitze der Deutschen Fußball Liga scheinen gezählt: Die Profiklubs sind mehrheitlich unzufrieden mit der DFL-Chefin. Am Mittwoch entscheidet der Aufsichtsrat nach F.A.Z.-Informationen über ihre Zukunft.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga (DFL) wird nach Informationen der F.A.Z. am Mittwochabend über die Zukunft der hauptamtlichen DFL-Chefin Donata Hopfen beraten und entscheiden.

Die Vorsitzende der DFL-Geschäftsführung hat, so heißt es, unter anderem das Vertrauen wesentlicher Profi-Vereine in Deutschland verloren. In der Sitzung soll eine Abstimmung herbeigeführt werden.

Insider sprechen von einer Mehrheit unter den sechs Aufsichtsratsmitgliedern, die gegen die Fortsetzung einer Zusammenarbeit votieren wolle. Dem Aufsichtsrat obliegt laut Paragraph 7 Absatz 4 der DFL-Satzung die Bestellung und Abberufung der Geschäftsführung.

Hohe Abfindung droht

Donata Hopfen hatte am 1. Januar 2022 die Nachfolge von Christian Seifert angetreten, der die DFL über 17 Jahre lang hauptamtlich geleitet und zu einem großen wirtschaftlichen Erfolg geführt hatte, bevor er aus freien Stücken sein Amt aufgab.

Der „Kicker“ hatte zuerst von einer bevorstehenden Ablösung Hopfens berichtet. Der Vertrag der 46 Jahre alten Digitalexpertin läuft bis Ende 2024. Die DFL müsste im Falle einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses eine hohe Abfindung zahlen.

In den vergangenen Monaten war aus DFL-Gremien und führenden Vereinen des Profifußballs eine zunehmende Unzufriedenheit mit der Arbeit von Donata Hopfen durchgesickert. Kritiker beklagen, dass es zu wenig erkennbare Fortschritte unter anderem bei der Bearbeitung der Kernthemen, wie etwa der Behandlung des 50+1-Problems gibt, nachdem das Bundeskartellamt das Prinzip zwar bestätigt, aber Lösungen für die Ausnahmen wie Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, TSG Hoffenheim und RB Leipzig gefordert hatte.

Diese Vereine sind mehrheitlich im Besitz von Unternehmen, obwohl die 50+1-Regel Investoren nur 49 Prozent der Besitzanteile zugesteht. Auch bei der Digitalisierung des Fußballs, der Ausschreibung der Medienrechte und besonders bei der Einbindung eines Investors wird der DFL-Führung eine ungenügende Entwicklung vorgeworfen.

Die Auslandsvermarktung hinkt laut der Kritiker weit hinterher. Während die Premier League der Engländer zwei Milliarden Euro einnimmt, kalkuliert die DFL in dieser Saison mit 190 Millionen Euro.

Die Diskussion über die Führung der DFL fällt zusammen mit der Zukunftsplanung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach dem Ausscheiden der Nationalmannschaft der Männer in der Vorrunde der Weltmeisterschaft von Qatar. Auch darüber wird an diesem Mittwoch in Frankfurt beraten.

Im Mittelpunkt steht dabei Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer von Borussia Dortmund. Er ist Chef des DFL-Aufsichtsrates und der mächtigste Vizepräsident im DFB. Auf ihn kommt offenbar eine gewaltige Aufgabe zu, nur gut eineinhalb Jahre vor der Europameisterschaft der Männer in Deutschland: die Rettung des deutschen Fußballs.