17 Jahre an der DFL-Spitze : Seifert und der Abschied eines Profis

Christian Seifert hat sich in den 17 Jahren an der Spitze des Ligaverbandes vom Verkäufer des Fußballs zu dessen Stimme gewandelt. In seiner Zeit wurde die DFL groß – und der DFB immer kleiner.

Sein Abschied hatte Stil. Und das will etwas heißen im Fußball. Christian Seifert kündigte schon im ersten Pandemie-Herbst, im Oktober 2020, seinen freiwilligen Rückzug für den Sommer 2022 als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL) an. Da stand er im Zenit seiner Macht. Als belächelter Seiteneinsteiger und Außenseiter hatte er diesen Posten 2005 übernommen und sich über die Jahre zu einem der einflussreichsten Männer im deutschen Fußball hochgearbeitet.

Innerhalb der Verbände entwickelte sich Seifert schon vor einigen Jahren zum führenden Kopf, in der Corona-Krise wurde er auch zu einem der Gesichter des deutschen Fußballs. Mitten in der vierten Welle, 14 Monate nach seinem angekündigten Rückzug, hat sich Seifert nun in der Woche vor Weihnachten in aller Form von den Bundesligaklubs verabschiedet. Auch die Medien hat er zu einem Abschiedsgespräch eingeladen. Ein Abschied im aufrechten Gang. Das ist schon etwas in der deutschen Fußball-Funktionärshölle.