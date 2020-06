Fußball-Auktion der DFL : Sat.1 kauft überraschend Live-Rechte für Bundesliga

Schon von 1992 bis 2003 präsentierte Sat.1 die Bundesliga in „ran“. Nun kehrt die höchste deutsche Fußballklasse zu dem Privatsender zurück. Von Mitte 2021 an erwirbt Sat.1 überraschend Rechte an den Spielen.

Sat.1 hat bei der Auktion der Fußball-Bundesliga überraschend ein Live-Rechtepaket erworben. Der TV-Sender darf nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von 2021 an pro Saison neun Spiele im Free-TV zeigen. Zu den Begegnungen gehören der Supercup sowie Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag, die bis Ende der kommenden Saison beim ZDF laufen. Dazu kommen vier Relegationsspiele und das Auftaktspiel der zweiten Bundesliga.

Offiziell verkündet werden die Ergebnisse der Medienrechte-Auktion von der Deutschen Fußball Liga (DFL) an diesem Montag nach der Mitgliederversammlung (13.30 Uhr) der 36 Profivereine. Dort erfahren die Klubs, was die Medienunternehmen in den vier Spielzeiten von 2021/2022 an ausgeben, um bewegte Bilder zu zeigen. Die bisher letzte Auktion erbrachte 4,64 Milliarden Euro für vier Spielzeiten. Eine abermalige Steigerung von mehr als 80 Prozent, so wie bei der Ausschreibung vor vier Jahren, gilt als äußerst unwahrscheinlich.

Bei der Auktion konnten sich die etablierten Pay-TV-Anbieter wieder Rechte sichern. 200 Live-Spiele laufen nach dpa-Informationen von 2021 an bei Sky, 106 Partien bei DAZN. Auch die Traditionssendungen „Sportschau“ und „Aktuelles Sportstudio“ zeigen demnach bis 2025 Zusammenfassungen. ARD und ZDF haben sich entsprechende Rechtepakete gesichert. Der im Vorfeld als aussichtsreicher Kandidat gehandelte Onlinehändler Amazon hat sich wie die Telekom zurückgehalten und keines der insgesamt sieben audiovisuellen Live-Rechtepakete gekauft.

Mehr zum Thema 1/

Sat.1 ist kein unbekannter Sender in der Bundesliga. Nachdem die höchste deutsche Fußballklasse zuvor bei den öffentlich-rechtlichen Sendern lief, erwarb Sat.1. von 1992 an die Liverechte im frei empfangbaren Privatfernsehen und präsentierte die Spiele in der Sendung „ran“. Für die neue Art der Präsentation gab es Lob, aber auch Kritik. Vor allem die viele Werbung und die teilweise Boulevardisierung der Berichterstattung gefielen nicht jedem. 2003 zog sich der Sender schließlich zurück. Danach hielt Sat.1 noch einige andere Fußball-Rechte. Von Sommer 2021 an gibt es ein Comeback in der Bundesliga.