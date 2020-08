DFB und die Corona-Krise : König Fußball hat abgedankt

Zu Beginn der Corona-Krise fühlte sich der Fußball unantastbar. Nun steckt er im Abstiegskampf. Die Politik macht mit ihm, was sie will. Und der DFB ist kaum sichtbar. Er hat sich selbst stillgelegt.

Markus Söder hat dem Fußball in dieser Woche gezeigt, wie man mit ihm spielt. Als bayerischer Landesvater sonnte er sich am Montag im Glanz des Henkelpotts. Den hatte der FC Bayern nach dem Gewinn der Champions League mit nach München gebracht. Drei Tage später zeigte auch Söder als Corona-Krisenmanager im Berliner Kanzleramt dem deutschen Fußball kühl die Rote Karte für dessen Plan, zur neuen Bundesligasaison wenigstens vor ein paar Zuschauern spielen zu dürfen. Der Fußball war bei der Entscheidung der Bundeskanzlerin und der 16 Ministerpräsidenten zu einer x-beliebigen Verhandlungsmasse im großen Corona-Paket herabgesunken. Die Politik hat verstanden, dass sie mit dem Fußball mittlerweile machen kann, was sie will: streicheln oder treten, je nach Nützlichkeit und Tagesform. König Fußball hat abgedankt.

Die Geisterspiele in den deutschen Bundesligen gehen wegen der zuletzt wieder steigenden Infektionszahlen bis mindestens Ende Oktober in die Verlängerung, womöglich bis Ende des Jahres. Bis dahin sind auch alle anderen Großveranstaltungen abgesagt. Niemand kann wissen, wann ein volles Stadion, in dem die Menschen schreien, singen, sich umarmen und küssen, wieder als Zeichen von Lebenslust wahrgenommen wird. Aus dem Fußball als emotionalem Massenerlebnis ist die Luft raus.

Im Frühjahr, als die Politik zu Beginn der Pandemie den „Hammer“ auspackte, fühlte sich der Fußball noch unantastbar. In der Infektionshochphase, in der Kindern selbst der Zugang zu Spielplätzen untersagt worden war, strebte die Bundesliga trotzdem selbstgewiss ihre Rückkehr zum Spielbetrieb an. Die Politik unterstützte damals dieses Vorhaben, weil sie davon überzeugt war, dass ein Neustart auf große Zustimmung stoßen würde.

Doch das Gegenteil war der Fall. Die Menschen zeigten dem Fußball die kalte Schulter. Erstmals kamen tiefsitzende Vorbehalte gegenüber den Auswüchsen des Profifußballs zum Vorschein: medialer Gigantismus, astronomische Ablösesummen und Gehälter sowie die Abgehobenheit mancher Stars, die ihren Reichtum schamlos zur Schau stellen. Die breite Ablehnung verunsicherte die Politik. Den deutschen Fußball hat die Zurückweisung in eine Identitätskrise gestürzt.

Die Deutsche Fußball-Liga, deren professionelles Hygienekonzept zur Blaupause vieler Sportarten und anderer Branchen in der ersten Phase der Krise wurde, hat nach der gesellschaftlichen Abfuhr der Mut verlassen, im zweiten Schritt eine Rückkehr mit Zuschauern offensiv zu fordern. Das wagte nicht einmal der kraftstrotzende FC Bayern, das deutsche Aushängeschild.

Selbst der derzeit wohl stärkste Fußballklub auf dem Planeten, der auf den Plätzen seine Gegner beherrscht, brachte den selbstverständlichen Wunsch, wieder vor einem Teilpublikum zu spielen, gegenüber der Politik nur zaghaft zum Ausdruck. Obwohl es diesmal in den Berliner Verhandlungen um weit weniger ging als zu Beginn der Krise, bekam der Profifußball nichts mehr. Vor Fans, die geschlossen gegen eine durchaus kritikwürdige Entscheidung protestieren dürften, die sie weiter von ihrem Lieblingsspiel aussperrt, musste sich die Politik nicht fürchten. Es gibt sie nicht mehr.

Um die Zukunftsfähigkeit des FC Bayern muss sich niemand sorgen, auch nicht um die von Borussia Dortmund oder RB Leipzig. Doch der große Rest des deutschen Fußballs steckt im Abstiegskampf. Er reicht von vielen Bundesligaklubs über darbende Amateurvereine bis hin zum viel zu lange komplett stillgelegten Kinder- und Jugendfußball. Dass man einen Abstiegskampf gewinnen kann, wenn man kämpft, muss man Fußballfans nicht erklären. Doch der Deutsche Fußball-Bund, dem die Aufgabe zukäme, den deutschen Fußball in seiner Gesamtheit durch diese Krise zu führen, ist in der Pandemie kaum sichtbar. Der DFB weiß nicht mehr, wer er ist und was er sein soll. Er findet nicht zurück ins Spiel.

Auch für den Fußball und den DFB gilt, dass diese Krise schonungslos die Schwächen von Systemen zum Vorschein bringt, die schon vorher existierten. Der Verband ist seit bald zehn Jahren vor allem mit sich selbst beschäftigt. Nach unrühmlichen Amtszeiten und Abgängen einiger Präsidenten beschlossen führende Funktionäre des Fußballapparats im vergangenen Jahr, die Macht eines neuen Präsidenten zu beschneiden, nicht zuletzt, um ihre eigene Position zu stärken.

Fritz Keller wurde ausgesucht, um die vornehmlich repräsentative Rolle an der DFB-Spitze auszufüllen. In der Krise hat der langjährige frühere Präsident des SC Freiburg bei manchen Auftritten keine gute Figur gemacht. Es zeigt sich aber auch, dass ein DFB-Präsident, der anders als hauptamtliche Kräfte durch seine Wahl demokratisch legitimiert ist, die Richtung vorzugeben, ohne ausreichend Macht keine Lösung sein kann für einen Verband mit der Kraft von sieben Millionen Mitgliedern und rund 25.000 Vereinen.

Vor allem dann nicht, wenn das eigene Team nicht funktioniert. Das Virus hat den Fußball stillgelegt, der DFB aber sich selbst. Der Gegner sitzt dort auch im eigenen Haus.