Proteste von McKennie und Co. : DFB-Vizepräsident rechnet nicht mit Strafen

Weston McKennie vom FC Schalke 04 hat begrüßt, dass auch andere Bundesliga-Spieler wie Gladbachs Marcus Thuram oder die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi am vergangenen Spieltag öffentlich ihren Unmut gegen Polizeigewalt und Rassismus bekundet haben. „Das war wichtig und ein starkes Zeichen“, sagte der Amerikaner im Interview der ARD auf „sportschau.de“.

Der Bitte von Schiedsrichter Felix Zwayer während der Partie gegen Bremen (0:1), seine Armbinde mit der Aufschrift „Justice for George“ („Gerechtigkeit für George“) zu entfernen, sei er bewusst nicht nachkommen: „Ich habe gedacht, das ist ein Zeichen gegen Rassismus, das wird kein Problem sein. Das ist sehr wichtig für mich. Ich bin Sportler, klar, aber zuerst bin ich Mensch.“

McKennie äußerte sich positiv über die Reaktion des FC Schalke auf seinen Protest: „Der Verein steht hundert Prozent hinter mir.“ Allerdings sei er gebeten worden, beim nächstes Mal den Klub vorher darüber zu informieren. Andere Bundesliga-Profis wie die Dortmunder Sancho und Hakimi, Borussia Mönchengladbachs Thuram und Anthony Modeste vom 1. FC Köln hatten sich McKennie mit ähnlichen Aktionen angeschlossen. Damit dokumentierten sie ihre Solidarität mit dem zuvor in Minneapolis bei einem brutalen Polizeieinsatz getöteten Afroamerikaner George Floyd.

Derzeit befasst sich der DFB-Kontrollausschuss mit den Protestbekundungen. Weil politische Äußerung in den Richtlinien untersagt sind, könnten die Profis sanktioniert werden.

Koch erwartet „salomonische Bewertung“

DFB-Vizepräsident Rainer Koch rechnet jedoch nicht mit einer Bestrafung durch den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes. „Die Motivation und die Aussagen der Spieler vom Wochenende“ seien „ohne Zweifel zu begrüßen“ gewesen, sagte Koch dem ZDF. Daher geht der 61-Jährige davon aus, dass „die DFB-Sportrichter im aktuellen Fall sicher zu einer salomonischen Bewertung gelangen“.

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minneapolis hatten am vergangenen Spieltag Schalkes Weston McKennie, die Dortmunder Jadon Sancho und Achraf Hakimi, Gladbachs Marcus Thuram sowie Kölns Anthony Modeste mit verschiedenen Aktionen auf dem Platz ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt gesetzt. Da Aktionen dieser Art laut DFB-Regelwerk eigentlich verboten sind, setzt sich der DFB-Kontrollausschuss mit dem Sachverhalt auseinander. Koch, im Hauptberuf Richter, stellte jedoch klar, dass der DFB solche Proteste künftig lieber abseits des Platzes sähe. „Wann finden wir eine politische Botschaft richtig und wann falsch? Darüber kann und muss man mitunter diskutieren. Nur im Spiel geht das nicht“, sagte er.

Nationalspieler McKennie hat jedoch bereits angekündigt, seinen Protest fortzusetzen und auch mögliche Strafen in Kauf zu nehmen. Er werde dem getöteten Floyd weiter „meine Anerkennung zollen“, sagte der Schalker Mittelfeldspieler dem amerikanischen Magazin Forbes: „Wenn ich die Konsequenzen dafür tragen muss, dass ich meine Meinung äußere, meine Gefühle äußere, für das aufstehe, an das ich glaube, dann muss ich das tun.“

Dafür zeigt auch die Fifa Verständnis. Fifa-Präsident Gianni Infantino würde die nach dem Tod von Floyd protestierenden Bundesliga-Profis nicht bestrafen. „Um Zweifel zu vermeiden: In einem Fifa-Wettbewerb würden die jüngsten Demonstrationen von Spielern in der Bundesliga einen Applaus verdienen und keine Bestrafung", erklärte der 50 Jahre alte Chef des Internationalen Fußballverbands am Dienstagabend in einer Mitteilung. „Wir alle müssen Nein zu Rassismus und jeglicher Form von Diskriminierung sagen. Wir alle müssen Nein zu Gewalt sagen. Jeder Form von Gewalt.“