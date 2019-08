Neue Bundesliga-Regeln : Der DFB und die Botschaften aus dem Keller

Es ist eine spektakuläre Zahl, die die Schiedsrichterabteilung des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag präsentierte, eine Zahl, die in einem krassen Kontrast zu all den Emotionen steht, die die Vorgänge im sogenannten Kölner Keller während der zurückliegenden Saison bei den Menschen auslöste. Eine rückblickende Selbstanalyse der Unparteiischen ergab, dass in den 306 Spielen der Bundesliga unter dem Strich lediglich zwölf Fehlentscheidungen übrigblieben, die mit Hilfe des Videobeweises hätten verhindert werden können.

Zehnmal wurden erforderliche Eingriffe der „Video Assistant Referees“ (VAR) nicht vorgenommen, und zweimal griffen sie mit der Folge ein, dass ursprünglich richtig getroffene Entscheidungen zu falschen Urteilen wurden. Bei 82 der VAR-Interventionen wurden hingegen Fehler korrigiert. „Wir merken, dass die Entwicklung in den letzten zwei Jahren in die richtige Richtung geht“, resümierte Jochen Drees. Der Chef des VAR-Projektes beim DFB wirkte geradezu stolz und präsentierte im Anschluss an den beinahe ohne Selbstkritik vorgetragenen Rückblick einige Neuerungen für die kommende Spielzeit, die fast alle dem großen Motiv der „Transparenz“ folgen.

So werden die Fernsehzuschauer vom ersten Spieltag an dieselben Bilder sehen, die den Schiedsrichtern bei ihren Überprüfungen auf den Monitoren am Spielfeldrand vorgespielt werden, Entscheidungsprozesse werden so nachvollziehbar. Den Zuschauern im Stadion traut man den Umgang mit solchen Bildern aber noch nicht zu. Die Leinwände seien oft zu weit weg, vor allem aber fürchten die Verantwortlichen die „Emotionalität, die wir in den Stadien haben mit rivalisierenden Fangruppen“, erläuterte Ansgar Schwenken, der als Vertreter der Deutschen Fußball Liga an der Präsentation teilnahm. Immerhin wird das Publikum vor Ort während der Checks darüber informiert, was genau überprüft wird, und nicht erst nach dem Urteil.

Es wird sich zeigen, ob diese Maßnahmen die zuletzt eher schwindende Akzeptanz der Technologie wieder stärken, zumal Simon Rolfes als Repräsentant der Bundesligavereine ganz andere Aspekte wichtig findet. Der Sportdirektor von Bayer Leverkusen forderte „Verlässlichkeit und Einheitlichkeit“, und sprach damit sehr direkt ein Hauptproblem der ersten beiden Jahre mit dem Videobeweis an. Denn auch wenn am Ende vieler Überprüfungen vertretbare Entscheidungen standen, blieb oft rätselhaft, bei welchen der sogenannten Grauzonen-Szenen Untersuchungen eingeleitet und sogar Korrekturen der ersten Entscheidung vorgenommen wurden und wann nicht. Daraus ergab sich ein Gefühl der Willkür, das weiter bekämpft werden soll.

Drees sprach von der „Eingriffsschwelle“, die angehoben werde, die Zahl der 1,3 Checks pro Spiel soll damit sinken. Drees’ wichtigste Botschaft an die Videoassistenten: „Ihr müsst sicher sein, dass der Vorgang klar und offensichtlich falsch ist. Alles andere, was unten drunter liegt, da habt ihr euch nicht einzumischen“. Die Technik soll also weniger präsent sein im Alltag der Liga, und dazu passt auch der Umgang mit einigen neuen Regeln. Bei der Fußball-WM der Frauen intervenierten die VAR immer wieder, wenn sich der eine Schuh einer Torhüterin, der im Moment von Elfmeterschüssen neuerdings (statt beiden Füßen) auf der Torlinie stehen muss, einige Zentimeter weiter vorne befand. Dieses Vergehen wird in der Bundesliga von den Schiedsrichtern auf dem Platz überprüft werden, die VAR seien angewiesen, lediglich „bei zwei Metern Abweichung“ aktiv zu werden, erklärte Drees. Und diese Kulanz erwartet er auch gegenüber den Leuten auf den Trainerbänken, die ab sofort mit Gelben Karten ermahnt werden können.

Verschiedene Trainer hatten sich besorgt gezeigt, weil sie demnächst Gelb sehen können, wenn sie ein paar emotionale Worte an den vierten Offiziellen richten oder sich zwei Schritte aus der Coaching-Zone hinauswagen. Eine derartige Überwachung sei nicht zu befürchten, behauptete Drees, die Schiedsrichter werden hier „behutsam“ agieren. Der Vorschlag, eine Sperre für Trainer und andere Offizielle von der Bank nach vier Gelben Karten auszusprechen, steht am 21. August bei der Generalversammlung der DFL zur Abstimmung. Hier handelt es sich um eine Entscheidung, die im Gegensatz zu den Neuerungen bei der Handspielregel in der Verantwortung der Verbände liegt. Die Optimierungsversuche an Paragraph 12 wurden hingegen vom International Football Association Board (IFAB) vorgenommen.

Allerdings sei man auch hier beim „Regelwerk deutlich einen Schritt vorangekommen“ und habe endlich „belastbare Kriterien“, sagte DFB-Schiedsrichterchef Lutz-Michael Fröhlich. Die als vage empfundene Frage nach der „Absicht“, bisher das alleinige Regelkriterium, wird nun durch mehrere Formulierungen ergänzt. So wurde das Bild von der „unnatürlich vergrößerten Körperfläche“ in den entsprechenden Paragraphen integriert, auch Tore, versehentlich mit der Hand erzielt, sind künftig regelwidrig.

Zudem gilt der Kontakt des Balles mit einem Arm oder einer Hand oberhalb der Schulterhöhe grundsätzlich als Verstoß, weil hier in den Augen der Regelhüter keine natürliche Bewegung vorliegen kann. Diese Präzisierungen sollen die Entscheidungsfindung erleichtern, wobei erste Tests befürchten lassen, dass Handspielszenen weiterhin große Kontroversen auslösen werden. Für die deutschen Schiedsrichter wäre es schon ein Gewinn, wenn der Hauptteil des Ärgers sich im bevorstehenden Bundesligajahr auf die Handspielregel beschränken würde, statt – wie zuletzt – ständig mit der Arbeit der Videoassistenten vermischt zu werden.