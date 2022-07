Start im DFB-Pokal : Kalte Dusche für den FC Schalke 04

Nach einer rauschenden Auferstehungsparty landet Schalke in der knallharten Realität und zurück in der Rolle des Underdogs. Selten hat sich ein Klub in so kurzer Zeit derart grundlegend verändert.

Einige Angehörige des FC Schalke scheinen die Widrigkeiten, mit denen sie am Sonntag (13.01 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky) im DFB-Pokal beim Regionalligaklub Bremer SV zurechtkommen müssen, tatsächlich zu begrüßen. Weil die Stadt Oldenburg, in der die Partie stattfindet, während der Sommerferien vor dem Hintergrund der Energiekrise die Warmwasserversorgung in allen städtischen Sportanlagen abgestellt hat, müssen die Profis nach getaner Arbeit kalt duschen. Das sei ihm „scheißegal“, sagt der neue Torhüter Alexander Schwolow, der glaubt, „für die jüngere Generation“ sei so eine Erfahrung „gar nicht schlecht“. Die Botschaft dieser kleinen Unzukömmlichkeit ist willkommen: Die kommende Saison wird ungemütlich.

Der Revierklub ist zwar mit einer spektakulären Siegesserie im Frühjahr und einer rauschende Auferstehungsparty in die Bundesliga zurückgekehrt, aber immer noch ein recht labiles Unternehmen. Es wird mit Entbehrungen und Abstiegssorgen gerechnet, und das sollen ruhig alle spüren. „Unser Ziel ist jetzt zweimal der Klassenerhalt. 40 Punkte, zweimal“, sagt der neue Aufsichtsratschef Axel Hefer mit Blick auf die kommenden Jahre, und Sportdirektor Rouven Schröder ergänzt in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“: „Das ist zwar immer noch Schalke, aber die Uhren werden hier künftig deutlich anders ticken.“ Selten hat sich ein Fußballverein in so kurzer Zeit derart grundlegend verändert.

Die Spielerfluktuation verläuft rasant, im Sommer 2021 sind 18 neue Profis gekommen, 22 wurden abgegeben. In der laufenden Transferperiode wurden abermals 15 Profis verabschiedet und durch elf Neue ersetzt, weitere Transfers könnten folgen. Zudem wurde in den Wirren des Untergangs im ersten Jahr der Pandemie fast die komplette Klubführung ausgetauscht. Die Ära des umstrittenen Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies wurde abgewickelt, die Illusion, zu den besten Klubs Europa gehören zu können, ist zerplatzt, die toxische Verbindung zum russischen Geldgeber Gazprom wurde gekappt.

Der FC Schalke 04 ist endgültig zurück in der Rolle des Underdogs, aus der er in den 1990er Jahren den Aufstieg zu einer der größten Marken des Weltfußballs begann. Sportvorstand Peter Knäbel sagt: „Dieser Verein hat in einem Jahr drei verschiedene Hauptsponsoren gehabt. Wem da nicht klar wird, dass S04 nur noch wenig mit dem Klub zu tun haben kann, der er früher war, dem kann ich auch nicht helfen.“

Allerdings scheinen sich einige Anhänger schwerzutun mit dieser Verwandlung ihres Herzensklubs. Jüngere Schalker kennen den Verein als Champions-League-Teilnehmer, auf dessen Tribünen mehr oder weniger heimlich von der deutschen Meisterschaft geträumt wurde. Noch 2018 beendete Schalke 04 die Bundesligasaison auf Rang zwei, erreichte anschließend das Achtelfinale der Champions League. Jetzt gemeinsam mit Werder Bremen, dem HSV und dem VfB Stuttgart zu einem Kreis gefallener Traditionsklubs mit ungewisser Zukunft zu gehören muss erst mal anerkannt und verkraftet werden.

Auch von einigen Beobachtern. Die „Bild“-Zeitung verspottete den neuen Trainer als „Billig-Kramer“, in den sozialen Netzwerken wurden noch drastischere Worte gewählt, nachdem Frank Kramer vorgestellt worden war. Dass aus wirtschaften Gründen darauf verzichtet wurde, Ko Itakura, einen der Helden des Aufstiegs, unter Vertrag zu nehmen, verärgerte ebenfalls einige Anhänger. Es wird spannend, welche atmosphärischen Strömungen entstehen, wenn die Schalker Niederlagenserien verkraften müssen und in den Tiefen der Tabelle festsitzen.

Aber die Verantwortlichen sind bemerkenswert klar in ihrer Haltung und in ihrer Kommunikation, auf keinen Fall wollen sie sich von den starken königsblauen Emotionen treiben lassen. Christina Rühl-Hamers betreibt die finanzielle Konsolidierung, die Kaderkosten sanken nach dem Abstieg von 80 auf 20 Millionen Euro und werden jetzt nur langsam wieder angehoben.

Die Gesamtverbindlichkeiten wurden laut aktuellstem Geschäftsbericht trotz Pandemie und Zweitligajahr von 217 Millionen Euro auf 183,5 Millionen Euro gesenkt. Bis die neue Unternehmenskultur in allen Abteilungen ankommt, wird zwar wohl noch einige Zeit vergehen, aber auf der Führungsebene sind die Veränderungen deutlich erkennbar. „Die guten Leute sind mehr geworden“, sagt Knäbel und nennt „die Einbindung von Schalkern wie Gerald Asamoah und natürlich von Mike Büskens“ als Beispiel. Die Schlüsselfigur und der „entscheidende Multiplikator“ sei jedoch eindeutig Rouven Schröder, glaubt Knäbel.

Der Königstransfer ist Alex Kral

In der zweiten Liga hat der Sportdirektor eine bestens für die Aufgaben geeignete Mannschaft zusammengebastelt, das soll nun ein zweites Mal eine Liga höher gelingen. Für das Tor nahmen die Schalker Alexander Schwolow von Hertha BSC unter Vertrag, auch die Mittelfeldspieler Florent Mollet (Montpellier), Tobias Mohr (Heidenheim) und Tom Krauß (Nürnberg) sowie der neue Stürmer Sebastian Polter (Bochum) gehören zum engeren Kreis der Startelfkandidaten.

Der Königstransfer ist aber Alex Kral. Der tschechische Nationalspieler konnte günstig für ein Jahr ins Revier geholt werden, weil er bei Spartak Moskau angestellt war und die Verträge ausländischer Profis mit russischen Klubs aufgrund des Krieges in der Ukraine auf Geheiß des Weltverbandes FIFA bis einschließlich 30. Juni 2023 ausgesetzt werden. „Bei Alex passt das Gesamtpaket“, sagt Schröder, wobei in der Vorbereitung schon sichtbar war, dass die Mannschaft sich noch finden muss. Der Bremer SV kann also am Sonntag hoffen, den Schalkern gleich zwei kalte Duschen verpassen zu können: zunächst auf dem Rasen und nach dem Abpfiff noch einmal.