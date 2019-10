Münchener Rekordstürmer : Warum Lewandowski für den FC Bayern so wichtig ist

Kollege Thomas Müller sieht ihn „zum Toreschießen geboren“. Trainer Niko Kovac findet, er sei „in der Form seines Lebens“. Frage an Robert Lewandowski: Wer hat denn nun recht? Der so schmeichelhaft Gefragte schaute zu Boden wie ein Teenager nach einem unbeholfenen Kompliment, lächelte und sagte dann völlig wahrheitsgemäß: „Vielleicht haben beide recht.“ Lewandowski ist nicht der Rettungsring der Bayern, er ist ein ganzes Rettungsboot. Seine nun 19 Saisontore halten den schlingernden Meister in diesem Herbst fast allein über Wasser. Die Einschränkung „fast“ ist nur nötig, weil auch Torwart Manuel Neuer seinen Beitrag mit herausragenden Leistungen liefert. Am Samstag beim 2:1-Sieg gegen Aufsteiger Union Berlin hielt er einen Elfmeter von Sebastian Andersson.

In allen 13 Spielen in Bundesliga, Pokal und Champions League hat Lewandowski getroffen. Weil die Serie auch gegen Union hielt, gehört ihm nun ein alleiniger Bundesligarekord, den er sich bis Samstag mit Pierre-Emerick Aubameyang teilte – dem letzten Rivalen, den er im Kampf um die Torjägerkanone hatte, bis der Gabuner von Borussia Dortmund zum FC Arsenal wechselte. Lewandowski hat nun an den ersten neun Spieltagen der Saison stets getroffen, etwas, das in den 57 Jahren seit Gründung der Liga noch niemand geschafft hatte.

„Ich bin sehr stolz, dass ich so einen Rekord geschlagen habe“, sagte er und beteuerte zugleich: „Ich bin nicht auf Rekorde fokussiert, ich will das auch nicht hören, denn die Motivation muss hoch bleiben.“ Außerdem müsse man eben nicht nur am Anfang, sondern „die ganze Saison in Form sein“. Das gilt umso mehr, will er sein großes Karriereziel noch erreichen, den Gewinn der Champions League. An diesem Dienstag geht es zunächst im DFB-Pokal weiter. Gegner ist der große Außenseiter VfL Bochum (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und bei Sky sowie Sport1).

„Er ist Weltklasse“

Dass selbst ein Ausnahmestürmer für seine Tore gelegentlich mit dem Glück im Bunde sein muss, beziehungsweise: mit dem Gegner, zeigte sein Rekordtreffer in der 53. Minute. Im Spurt zum Strafraum spitzelte ihm Verteidiger Marvin Friedrich den Ball so vom Fuß, dass die Chance eigentlich vorbei war. Doch vom Körper eines wenige Meter entfernt unbeteiligt stehenden weiteren Union-Spielers, Felix Kroos, prallte die Kugel wie in einem perfekten Doppelpass so präzise zurück in den Lauf Lewandowskis, dass dieser nun freie Bahn zum Tor hatte. „Manchmal geht’s mit dem Mitspieler“, scherzte der Pole, „manchmal mit dem Gegenspieler“.

Einer dieser Gegenspieler, mit dem ihn gemeinsame Zeiten bei Borussia Dortmund verbinden, schwärmte nach dem Spiel in höchsten Tönen vom früheren Mitspieler. „Er ist Weltklasse. Alles, was er macht, hat Überblick“, sagte Union-Verteidiger Neven Subotic. Auch Bayern-Trainer Kovac kam nicht umhin, Lobeshymnen anzustimmen. „Wir sind wirklich froh, dass wir ihn haben“, sagte er und gab zu: „Er ist derjenige, der uns im Moment so weit oben hält.“ Wie abhängig das gehemmte Münchner Star-Ensemble von seinem Solisten ist, zeigt die Tatsache, dass Verteidiger Benjamin Pavard durch sein Tor zum 1:0 nach 13 Minuten nun der zweitbeste Bundesliga-Schütze des FC Bayern ist, gleichauf mit Angreifer Serge Gnabry. Beide kommen auf je zwei Saisontore. Lewandowski kommt auf zwölf.

Das sind sieben mehr als zum selben Zeitpunkt der Vorsaison. Überhaupt lässt sich Lewandowski, zumindest in der Bundesliga, fast nur noch mit sich selbst vergleichen. Oder, historisch gesehen, mit Gerd Müller. Dessen Marke von 365 Ligatoren dürfte zwar auch für den legitimen Nachfolger unerreichbar bleiben. Um die dafür noch nötigen 150 Tore zu schießen, müsste Lewandowski seine bisherige Bayern-Trefferquote noch mehr als fünf Jahre aufrechterhalten. Dann wäre er 36. Doch ein anderer seit den siebziger Jahren für unerreichbar gehaltener Bestwert Müllers, vierzig Tore in einer Spielzeit, scheint plötzlich in Reichweite. Hält Lewandowski seine aktuelle Trefferquote bis Saisonende, kommt er auf 45.

Ob das möglich ist, bleibt eine der reizvollen Fragen der Saison. Sicher scheint aber jetzt schon, dass niemand mehr Lewandowskis Torflut mit der These kleinreden kann, bei einem solch überlegenen Team wie den Bayern könne doch jeder Mittelstürmer einen Haufen Tore schießen. Inzwischen gilt eher das Umgekehrte: Mit einem solch überragenden Torjäger könnte jedes Team oben stehen.