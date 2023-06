Allein hat noch kein Trainer ein Fußballspiel gewonnen. Genau diesen Eindruck dürften aber all jene bekommen haben, die Anfang September in der Leipziger Arena weilten. RB hatte Borussia Dortmund gerade mit einem 3:0 vom Platz gefegt, als die Zuschauer begannen, nach Marco Rose zu rufen. Immer und immer wieder, immer und immer lauter, bis der Gefeierte sich endlich zeigte und freundlich dem Fanvolk winkte. Rose war stolz und zugleich peinlich berührt, weil der Sieg so sehr auf seine Person projiziert wurde. Kaum jemand redete hinterher über den Schiedsrichter, die Torschützen oder sonst irgendwen. Es ging lediglich um ihn, den Trainer.

Für RB Leipzig war das ein besonderer Moment. Abgesehen von Pokalen wünscht sich der erst 2009 gegründete Klub nichts sehnlicher als einen charismatischen Kopf. Einen, der für Verein und Stadt steht und mit dem man ihn in Verbindung bringt. Klar, da war Ralf Rangnick über all die Jahre. Rangnick ist vieles. Visionär, Entwickler, Förderer, Entscheider. Nur taugt er nicht zum Held der Massen. Zu kühl, zu distanziert, Typ unnahbarer Professor, lauteten die gängigen Vorwürfe. Er stammt aus dem Südwesten, wer will, kann das heute noch raushören.

Bei Marco Rose ist das umgekehrt. Er hat viele Jahre im Südwesten verbracht. Nicht in Stuttgart, wie Rangnick, sondern in Mainz. Hören kann man das nicht, genauso wenig, wie man hören kann, dass er in Leipzig geboren wurde. Wobei, mit seinem Ko-Trainer Alexander Zickler sächselt er inzwischen gern auch wieder. „Ist doch was Cooles, wenn man hört, wo man herkommt“, hat Rose mal gesagt. Cool ist so ein Wort, das er gern benutzt. Die 46 Jahre, die Rose inzwischen alt ist, treten so ein wenig in den Hintergrund.

Innige Abneigung

Aufgewachsen ist er in Leipzig, zu einer Zeit, in der Deutschland noch geteilt war. Auch das spielte eine Rolle an diesem Septembertag. Plötzlich war da einer, mit dem sich nicht nur die Jüngeren im Stadion identifizieren konnten, sondern auch jene Leipziger, die noch Oberliga-Fußball erlebt hatten beim 1. FC Lokomotive oder der BSG Chemie. Die Stadtrivalen sind RB auch heute noch in inniger Abneigung verbunden.

Das geht so weit, dass die Verantwortlichen von Lok vor einigen Jahren ihren Kleinsten (U 9) verboten, als Auflaufkinder bei RB anzutreten. Inzwischen weichen die verhärteten Fronten aber auf, und so verliert sich der eine oder andere Traditionalist inzwischen doch auch in die Arena, wo Bundesliga und Champions League geboten wird. „Es ist jetzt nicht so, dass alle meine Freunde RB-Fans sind, aber mittlerweile normalisiert sich das“, sagte Rose dem ZDF.

Auf ihn können sich in Leipzig die meisten einigen. Er hat für den Traditionsverein 1. FC Lokomotive gespielt und später für den Nachfolger VfB, ehe es ihn über die Stadtgrenze hinauszog. Zu Beginn seiner Trainerlaufbahn hatte er noch mal bei seiner Jugendliebe Lok ausgeholfen, vierte Liga, gut zum Einstieg und gut für die Familie. Roses Frau, die ehemalige Handball-Nationalspielerin Nikola Pietzsch, und die gemeinsame Tochter sind immer in Leipzig geblieben.

Im Fußball gehe es nun mal mitunter sehr schnell, und der Familie wolle er die ständigen Wohnortwechsel nicht zumuten, hat Rose mal erzählt. Später stand er in Mönchengladbach und Dortmund an der Seitenlinie, weit weg von daheim und gab selbst in der Champions League eine gute Figur ab. Ein echter Trainerstar, made in Leipzig. Nun war er wieder zu Hause. Einer für alle, Traditionalisten wie auch Neulinge.

Fokussiert bei der Arbeit

Ja, ja, der Rosi. So hat ihn Schalkes Trainer Thomas Reis neulich genannt. Rose nannte seinen Gegenüber Reisi. Befreundet sind die beiden, seit sie gemeinsam den Fußballlehrer-Lehrgang absolvierten. Überhaupt unterhält Rose mit den meisten Kollegen ein gutes Verhältnis, und sogar denen ist er noch freundschaftlich verbunden, die ihn als Entscheider einst vor die Tür gesetzt haben. Dortmunds Boss Hans-Joachim Watzke etwa. Wer kann das schon von sich behaupten? Man frage nur mal nach bei Thomas Tuchel.

Dass er auch anders kann, bewies er wenige Tage vor dem großen Finale gegen Eintracht Frankfurt. Da musste die Offensivkraft Dominik Szoboszlai zum Rapport, dessen öffentlich bekundete Wechselabsichten gefielen weder Sportchef Max Eberl noch Trainer Rose. Angeblich zieht es den Ungarn zu Newcastle United. Wie fokussiert sich Rose bei der täglichen Arbeit gibt, lässt sich während der Trainingseinheiten gut beobachten.

Dann ist er gern laut, fordernd und am Gestikulieren. Voller Emotionen, so wie er einst selbst Fußball gespielt hat, als Verteidiger, in Leipzig, Hannover und Mainz. Und natürlich sind die Bezugspunkte zu Jürgen Klopp vorhanden, der ihn in Mainz trainiert und geprägt hatte. Die beiden halten noch immer regelmäßig Kontakt.

Mehr zum Thema 1/

Stilistisch ist Rose ein Kind des RB-Kosmos, den Großteil seiner Trainerausbildung absolvierte er in der Salzburger Filiale. Dort diente er sich von den U-Mannschaften bis zum Trainer der Profis hoch, mit denen er zweimal die Meisterschaft in Österreich gewann und sich für die Champions League qualifizieren konnte. Seitdem wartet er auf einen Titel. Während seiner Zeit in Gladbach und Dortmund war ihm der nicht vergönnt. Der mögliche Pokalsieg mit Leipzig am Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und im ZDF, sowie bei Sky) wäre Roses erster Titel in Deutschland. Dass die Leipziger auch feiern können, zeigten sie vergangenes Jahr nach dem dramatischen Sieg nach Elfmeterschießen gegen Freiburg. Nur einen gebürtigen Leipziger in vorderster Front bejubeln konnten die Fans damals nicht. Dieses Jahr wäre das anders.