Pokalduell mit FC Bayern : Nur Mut, Eintracht!

Vielleicht helfen die Erinnerungen an den großen Triumph in Berlin weiter – denn alle Vorzeichen im DFB-Pokal sprechen für die Bayern. Was also bleibt Eintracht Frankfurt sonst übrig?

Es war der reine Zufall, dass Adi Hütter sich noch mal das Pokalfinale 2018 zu Gemüte führte. Beim Herumzappen in der Halbzeitpause des Zweitligaspiels HSV gegen Kiel stieß er auf die Wiederholung bei Sky. „Und ich blieb hängen, es hat mich emotional einfach mitgerissen.“ Vielleicht sollte der Trainer der Frankfurter Eintracht vor dem Anstoß des Pokal-Halbfinales an diesem Mittwoch in München (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal, bei Sky und in der ARD) den 3:1-Endspiel-Triumph der Eintracht über den FC Bayern in einer Endlosschleife auf allen Bildschirmen im Mannschaftshotel und den Trainingsräumlichkeiten flimmern lassen. Es gibt schließlich kaum einen anderen Grund für seine Spieler, für die Auseinandersetzung mit dem Rekordmeister in eine positive Stimmung zu kommen.

Zumindest existiert kein aktueller Anlass. Die Bayern befinden sich derzeit in einer Überform, von den letzten 20 Spielen gewannen sie 19. Einmal begnügten sie sich mit einem 0:0 gegen Leipzig. Die Verfassung der Eintracht ist dagegen bestenfalls durchwachsen, vor allem fehlt es ihr an der Selbstgewissheit und an der Frische, die nötig sind, um als krasser Außenseiter für eine Überraschung zu sorgen.

„Wir fahren hin, um das Unmögliche möglich zu machen, ansonsten könnten wir auch daheimbleiben“, gab Hütter die Richtung für München vor. Der Österreicher fand am Dienstag die Balance, sich und sein Team einerseits nicht zu klein zu machen, andererseits auch nicht übertrieben optimistisch zu wirken. „Wir brauchen das perfekte Spiel“, kündigte er an. Dazu gehört unterem anderem „ein Kevin Trapp in Bestverfassung. Er muss Bälle halten, die normal nicht zu halten sind.“ Der Eintracht-Trainer lobte die Entwicklung seiner Nummer eins, nicht nur bei dessen Kernkompetenz, dem Bälleabwehren: „Kevin ist ein absoluter Führungsspieler, der nicht nur auf dem Platz die entsprechenden Worte findet. Er hat einen großen Anteil an der Hierarchie, wie sie abläuft und funktioniert.“

Trapp fordert seine Kollegen immer wieder auf, mutig zu sein, an ihre Qualität zu glauben. Etwas, was gegen die Bayern besonders schwierig ist. Trapp sagt dennoch: „Wenn ihre Konzentration nachlässt, sind die Bayern verwundbar.“ Mit dieser Aussage bezog sich der Nationaltorwart auf die letzte Auseinandersetzung mit dem Rekordmeister. Bei der 2:5-Niederlage vor zweieinhalb Wochen kam die Eintracht nach einem 0:3-Rückstand auf 2:3 heran, hatte sogar eine Torchance zum Ausgleich, ehe grobe Frankfurter Fehler in der Abwehr die Begegnung zu- gunsten der Münchner entschieden. Die persönliche Bilanz von Trapp gegen die Bayern ist allerdings deprimierend. Der Torwart verlor alle neun Duelle und musste dabei 28 Gegentore hinnehmen.

Bei der Analyse des 2:5 fand Trainer Hütter heraus, dass sein Team einiges gar nicht so schlecht gemacht hatte, aber dass die Qualität der Münchner nicht immer unterdrückt werden konnte. „Sie sind einfach sehr flexibel. Ob sie durch die Mitte mit Kimmich und Goretzka kommen, die dann Müller und Lewandowski einsetzen, oder ob sie über die schnellen Außen Gnabry und Coman angreifen. Sie haben viele Möglichkeiten, und es ist schwer, immer den nächsten Spielzug richtig einzuschätzen und als Mannschaft immer alles gut zu verteidigen. Wir brauchen viele Antworten.“ Aber die Eintracht muss den Münchnern auch Fragen stellen, davon ist Hütter überzeugt. „Wenn wir gewinnen wollen, müssen wir auch nach vorne spielen und den Gegner in die Defensive zwingen. Nicht nur bei Standards, auch aus dem Spiel heraus müssen wir die Räume nutzen.“

Was ein bisschen Mut macht: K.-o.-Spiele sind für die Eintracht sehr oft besondere Spiele. Dreimal in den vergangenen vier Jahren erreichte sie das Halbfinale des DFB-Pokals, 2019 stieß sie in das Halbfinale der Europa League vor. Was ein bisschen bekümmert: Filip Kostic fehlt wegen einer Sperre. Wer ihn auf Linksaußen vertreten wird, mochte Hütter nicht verraten: Kamada, Gacinovic, Chandler und Durm wären Möglichkeiten, wobei Durm seit Monaten nur noch eine Statistenrolle im Kader spielt.

Auf jeden Fall wird Kapitän David Abraham wieder in die Startelf rücken, nachdem er gegen Mainz geschont worden war. Der bald 34 Jahre alte Innenverteidiger kündigte in einem Interview mit dem Sender Sky an, zumindest bis zur nächsten Winterpause in Frankfurt zu bleiben, eventuell seinen Vertrag bis zum 1. Juli 2021 zu erfüllen. Seine früher geplante Rückkehr zu seiner Familie nach Argentinien verschiebt er wegen der durch die Corona-Pandemie ausgelösten Krise im argentinischen Fußball. Er werde auch keinen Profivertrag mehr in seiner Heimat unterschreiben: „Ich beende meine Profikarriere in Frankfurt.“ Da wäre ein Pokal-Endspiel noch mal ein schöner Höhepunkt.