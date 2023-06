Den Titel des wahren Torschützenkönigs gibt es nicht, was Leipzigs Sportchef Max Eberl aber nicht davon abhielt, ihn doch zu vergeben. Seine Wahl fiel, na klar, auf Christopher Nkunku, den Leipziger Angreifer, der gemeinsam mit Werder Bremens Niclas Füllkrug die meisten Tore in der abgelaufenen Saison erzielt hatte.

Nun sind Tore aber nicht gleich Tore, fand Eberl. Erst recht nicht, wenn man wie Nkunku für 16 nur 25 Spiele benötigte. Aufgrund zweier längerer Verletzungspausen verpasste der Franzose neun Begegnungen in der Bundesliga. „Dementsprechend ist er für mich eigentlich eher der Torschützenkönig in der Saison“, sagte Eberl und verschwieg dabei, dass Füllkrug auch sechs Mal hatte passen müssen.

Sei’s drum, seine Botschaft war angekommen und ihren Inhalt mag kaum jemand bestreiten, der Nkunku in den vergangenen Jahren zugeschaut hat. Der 25 Jahre alte Stürmer zählt zu den besten seines Fachs oder wie Eberl es zusammenfasst: „Er ist ein großartiger Spieler.“ Mittlerweile ist das an allen bedeutenden Fußball-Standorten des Kontinents bekannt. Etwa in London, beim FC Chelsea.

Ein schmerzlicher Abgang

Dorthin wird Nkunku zur neuen Saison wechseln. Was noch fehlt, ist die offizielle Bestätigung. Nicht ohne Grund, RB möchte mit der Be­kanntmachung warten, nichts soll die Vorbereitung auf das Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und im ZDF, sowie bei Sky) gegen Eintracht Frankfurt beeinflussen. Einen Titel möchte RB unbedingt gewinnen, der Pokalsieg vergangenes Jahr hat An­sprüche geweckt. Deshalb gab es vergangenen Samstag vor dem Spiel gegen Schalke auch keine offiziellen Verabschiedungen. In Frage gekommen wä­ren neben Nkunku, Abdou Diallo oder Konrad Laimer. Sie alle werden zur kommenden Runde nicht mehr da sein, aus unterschiedlichsten Gründen.

Am meisten dürfte neben dem Abgang von Laimer (zum FC Bayern) der Verlust des Torjägers Nkunku schmerzen. Einen Ausblick gab es vor nicht allzu langer Zeit: Als der Stürmer jüngst im Frühjahr fehlte, verlor RB in der Liga zwei von vier Spielen und erzielte dabei nur vier Tore. Kaum zurück, war auf Nkunku wieder Verlass. Mit wichtigen Toren wie gegen Hoffenheim (1:0) oder in München (3:1) half er Leipzig, die erneute Qualifikation für die Champions League zu sichern. „Er hat letztes Jahr schon herausragend gespielt, jetzt ist er Torschützenkönig geworden. Das ist einfach Ausdruck der überragenden Entwicklung, die er hier genommen hat in Leipzig“, sagt Eberl.

Was das angeht, ist Nkunku ein bestmögliches Erklärbeispiel für das Modell RB. Gekommen war er vor vier Jahren von Paris St. Germain. Dort hatte er die Jugendakademie durchlaufen, im mit Weltstars gespickten Ensemble der Profimannschaft aber als junger Spieler nie seinen Platz gefunden. Mehr als sporadische Einsätze waren nicht drin gewesen.

Um Spielzeit zu bekommen, entschied er sich für Leipzig und die Bundesliga. Rund 13 Millionen Euro Ablöse zahlte RB damals. In Deutschland entwickelte er sich nach einigen Startschwierigkeiten bald zu einem der auffälligsten Akteure. Und das unter nicht immer leichten Bedingungen. In Leipzig erlebte er während dieser Zeit vier Trainer (Nagelsmann, Marsch, Tedesco, Rose).

Nicht introvertiert

Ein jeder hatte seine eigenen Auffassungen darüber, wo er Nkunku für am wirkungsvollsten hält. Mal spielte er im Mittelfeld, mal kam er über Außen, mal fand er sich im Angriffszentrum wieder. Negativ beeinflusst hat das seine Leistung nicht. Nach der Saison 2021/2022 wurde er zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Nkunku freute sich darüber, wie er sich meistens freut. Leise, nach innen. Was weniger an seinem Charakter und mehr an der Sprachbarriere liegt. Interviews gibt er selten, mit der deutschen Sprache hat er sich nur mäßig angefreundet.

Introvertiert ist er keinesfalls. Nach Treffern holt er seit dieser Saison gern einen roten Luftballon hervor, legt seinen Kopf in den Nacken und bläst den Ballon mit ausgebreiteten Armen auf. Sein kleiner Sohn daheim würde die so gern mögen. Der Gruß aus dem Stadion gelte ihm, hat Nkunku einmal erklärt. Was den Junior zu Hause freut, lässt auch Beraterherzen höher schlagen.

Der rote Ballon und Nkunku gehören jetzt zusammen. Signature-Jubel heißt das heute. Jede angehende Größe, die was auf sich hält, hat so einen. Zum Fußball gehören nicht mehr nur Tore, sondern auch ein hoher Wiedererkennungswert. Nicht nur den hat er inzwischen, auch sein Marktwert ist signifikant gestiegen. Zwischen 60 und 80 Millionen Euro wird Chelsea wohl allein an Ablöse Richtung Leipzig überweisen. Ein satter Gewinn für RB.

Teile davon will und muss man für einen Nachfolger ausgeben. Was das An­heuern treffsicherer Angreifer angeht, lag Leipzig in den vergangenen Jahren nicht immer richtig. Über Nkunkus bevorstehenden Abgang sagt Eberl: „Wenn es so wäre, ist uns nicht bang, dass wir einen neuen Spieler finden, aber so außergewöhnliche Fähigkeiten liegen nicht auf der Straße.“ Geraunt wird der Name Jonathan David, 23 Jahre alt, vom OSC Lille. Bei der Weltmeisterschaft in Qatar trat er mit Kanada an. Beim Turnier im Wüstenstaat hatte Nkunku wegen eines Trainingsunfalls verletzt zusehen müssen. Geschadet hat das seinem steilen Aufstieg nicht.