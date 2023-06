Eintracht-Trainer Oliver Glasner will das Pokalendspiel in Berlin gegen Rasenballsport Leipzig genießen. Den Gegner aus Sachsen sieht er in einer „Spitzenverfassung“.

Oliver Glasner und Sebastian Rode sind dem DFB-Pokal als Erste aus dem Team der Eintracht ganz nahe gekommen. Rund einen Meter entfernt von ihnen war der golden glänzende Cup auf dem Podium in den Katakomben des Olympiastadions positioniert worden, als sich der Trainer der Eintracht und mit ihm der Kapitän der Mannschaft am Freitagnachmittag nach der Ankunft in Berlin mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut machen.

Die Frankfurter können an diesem Samstag (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zum DFB-Pokal und im ZDF, sowie bei Sky) zum insgesamt sechsten Mal nach 1974, 1975, 1991, 1988 und 2018 DFB-Pokalsieger werden und nach dem Europa-League-Triumph im vergangenen Jahr auch diese Saison mit einem Titel abschließen. Gegner RB Leipzig, der zum vierten Mal in fünf Jahren im Endspiel von Berlin steht, ist Titelverteidiger und aktuell in bestechender Form: Das Team von Trainer Marco Rose kam mit der Empfehlung von sechs Pflichtspielsiegen in Folge zum Showdown in die Hauptstadt, allerdings etwas verspätet, weil sie auf der Anreise mit Stau zu kämpfen hatten.

„Wir fühlen uns gut gerüstet“, sagte Glasner, der von einem Gegner in „Spitzenverfassung“ sprach. „Beide Teams stehen völlig verdient im Finale“, betonte der 48-Jährige, „der Pokal funkelt für jeden gleich.“ Durch das Erreichen des siebten Platzes in der Bundesliga am vergangenen Samstag, der die Qualifikation für den Europapokal sicherte, habe in den vergangenen Tagen eine „gelöste Stimmung“ das Training begleitet, „wir freuen uns riesig“. Er erwarte, dass „wahnsinnig viele“ Fans der Eintracht für eine Heimspielatmosphäre sorgen werden. Schätzungen gehen von bis zu 50.000 Frankfurter Anhängern unter den 74.000 Besuchern aus.

Ein Abend zum Genießen

„Wir werden alles in die Waagschale werfen, was wir haben, um den Pokal nach Frankfurt zu bringen“, kündigte Glasner an. Dass es sich für ihn um ein Abschiedsspiel handelt, weil die berufliche Zeit am Main danach zu Ende geht, spiele „bis zum Schlusspfiff“ keine Rolle. Er habe „genug zu tun“ und sei „total fokussiert“, um seine Leute so einzustellen, dass sie siegreich aus der Begegnung, „ob nach 90, 120 Minuten oder Elfmeterschießen“, hervorgehen.

„Was am Ende passiert, sollten wir den Pokal nach Hause bringen, weiß ich nicht. Ich lasse alles auf mich zukommen“, fügte Glasner an. Er dankte den Spielern, die es ihm mit ihrer Leistung möglich gemacht hätten, dass er das zweite Finale im zweiten Jahr bei der Eintracht bestreiten könne. „Das ist eine grandiose Geschichte.“ Er werde den Abend sicherlich genießen, zumal er von allen, die bereits ein DFB-Pokalfinale in Berlin erlebt haben, nur das Beste über die Stimmung hörte.

Rose lobte die Eintracht als Einheit, die „mit Qualität, Erfahrung und Tempo“ einen „klaren Plan“ verfolge. „Sie sind einfach eine gute Mannschaft und deswegen auch hier.“ Das Gleiche gelte aber nicht weniger für die Auswahl, die er zu verantworten hat. Die Leipziger seien „gut drauf“ und hätten „eine Menge zu bieten“. Es werde auf ein „knackiges, enges Spiel“ hinauslaufen, prognostizierte der RB-Trainer.